PAN decide sobre Orçamento na quinta-feira: “Estamos ainda num debate interno”

À semelhança do Livre, o PAN só deverá decidir o sentido de voto na generalidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE 2020) na quinta-feira, na véspera da votação no Parlamento. O Expresso sabe que o grupo parlamentar do PAN enviou este fim de semana a análise do OE 2020 à Comissão Política Nacional que está a avaliar agora o documento.

“Ainda não está definido o sentido de voto, nem sequer há uma indicação ou tendência. Estamos ainda num debate interno”, afirma ao Expresso André Silva, o porta-voz do PAN, que questionou esta segunda-feira o ministro das Finanças, Mário Centeno, sobre o OE2020 durante a sua audição no Parlamento.

Na avaliação do PAN, o Orçamento é pouco ambicioso em matéria ambiental e justiça social, sendo que a “falta de equidade social” resulta da “falta de aposta na fiscalidade verde” e da “falta de coragem para exigir responsabilidades a certos sectores”. “Trata-se de um Orçamento que onera em grande parte a classe média, castiga quem trabalha e que relega para uma posição secundária o combate às alterações climáticas”, declarou André Silva no Parlamento.

O deputado lamenta que Mário Centeno não tenha respondido a nenhuma das questões colocadas pelo partido esta segunda-feira sobre a taxa de carbono, os escalões de IRS e o IVA da hotelaria. Em causa está a aplicação da Taxa de Carbono a outros sectores poluentes, como a pecuária intensiva, o compromisso de desenvolver mecanismos que assegurem a progressividade do IRS através da reformulação dos respetivos escalões e o aumento da taxa de IVA aplicável à hotelaria de 6% para 13% que consta do programa eleitoral do partido. Esta última é uma das bandeiras do PAN que frisa que esta medida deveria representar um acréscimo na ordem dos €235 milhões que poderiam ser canalizados para a Cultura.

André Silva defende também que é preciso ir mais longe ao nível da aposta na saúde mental e na resposta à violência doméstica e insiste na importância da proposta do PAN relativa ao aumento gradual dos valores pagos a título da taxa de gestão de resíduos para promover a reciclagem.

“Tudo dependerá da disponibilidade do Governo para acolher as nossas propostas. Continuamos a achar que a convergência neste momento é diminuta e que há necessidade de o Executivo dar resposta às nossas prioridades”, insiste o deputado do PAN.

No sábado, a Assembleia do Livre aprovou uma resolução em que se compromete a tomar uma posição sobre o OE2020 numa nova reunião na véspera da votação na generalidade do documento para fazer o “ponto da situação” das garantias dadas pelo Governo ao longo da semana.

O Livre sublinhou, em comunicado, que serão necessários mais compromissos por parte do Governo no debate na generalidade e, sobretudo, nas discussões na especialidade, de forma ao Orçamento poder ser aprovado à esquerda, na votação final global agendada para 7 de fevereiro.