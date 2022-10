Marques Mendes: “O Governo Costa 2 é mais fraco do que o Governo Costa 1”

Em vésperas da votação na generalidade do primeiro Orçamento de Estado da presente legislatura, agendada para esta sexta-feira, Luís Marques Mendes analisa o xadrez político em que as diferentes forças partidárias se podem mover. O comentador da SIC, durante o habitual espaço de comentário no Jornal da Noite, começou por dizer que o “Governo Costa 2 é mais fraco do que o Governo Costa 1”.

O analista não tem dúvidas: “é um Governo cansado”, com “mais votos e mais deputados, mas mais precário e mais instável, porque acabou a geringonça e agora tem de fazer acordos à la carte”.

E “o erro é de fabrico”, considera o antigo presidente do PSD, defendendo que António Costa montou um Executivo “recauchutado”, que “se antes já tinha pouca energia, agora ainda tem menos”.

Marques Mendes antevê que o atual Governo “vai apresentar poucas leis ao Parlamento e vai ter uma fraca produção legislativa, porque não tem garantias de aprovação”.

Ainda assim, o comentador não tem dúvidas quanto à aprovação do Orçamento de Estado para 2020, até porque “PCP e Bloco de Esquerda não têm alternativa que não seja absterem-se”.

“Este Orçamento claro que passa, porque ninguém vai criar uma crise política no primeiro Orçamento de uma legislatura. Daqui a um ano, o orçamento para 2021 também passa, porque ninguém vai querer abrir uma crise política em vésperas de uma eleição presidencial e de uma presidência portuguesa da União Europeia”.

O problema pode estar no terceiro. “[O Governo] pode mesmo vir a cair. Não já, mas eventualmente daqui a dois anos, depois das eleições autárquicas, pode haver uma crise política”, antecipa Mendes.