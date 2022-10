Livre remete decisão sobre OE para quinta-feira após debate no Parlamento

O Livre remete uma decisão final sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE 2020) para quinta-feira, após o início do debate na generalidade do documento que terá lugar nesse dia no Parlamento. A Assembleia do partido aprovou no sábado à noite uma resolução em que se compromete a tomar uma posição na véspera da votação na generalidade do OE2020 para fazer o “ponto da situação” das garantias dadas pelo Governo ao longo da semana.

“Não há ainda uma posição tomada quanto ao sentido de votação. Nesta resolução fazemos apenas uma análise qualitativa ao documento”, diz ao Expresso Ana Natário, coordenadora da Assembleia do Livre.

Insistindo que o OE2020 fica aquém das necessidades de justiça social e justiça ambiental, o Livre lamenta em comunicado que “em plena emergência ambiental e climática, se apresente um orçamento para o ambiente de apenas três décimas de ponto percentual do PIB, que não seja realizado um esforço de preparação do Novo Pacto Verde, e que não se estabeleça um processo de avaliação ambiental estratégica para o futuro do país”.

Na mesma nota enviada à imprensa, a Assembleia do partido considera também “pouco ambiciosos” os objetivos do Governo para o salário mínimo nacional – reclamando o aumento do SMN para os 900 euros – e que o reforço orçamental de €800 milhões na Saúde será insuficiente para resolver o problema crónico de suborçamentação do SNS.

O partido sublinha ainda que serão necessários mais compromissos por parte do Governo no debate na generalidade e, sobretudo, nas discussões na especialidade, de forma ao OE2020 poder ser aprovado à esquerda.

“O caminho que ainda é preciso fazer em sede de debate orçamental terá, pois, de ser muito mais ambicioso para poder contar com o apoio político do Livre. No debate na generalidade questionaremos o Governo para poder avaliar da vontade política em aproximar-se das posições progressistas e ambientalistas que defendemos”, conclui.

O OE 2020 começa a ser discutido na próxima quinta-feira na Assembleia da República e será votado no dia seguinte na generalidade. O documento será depois debatido e votado na especialidade entre os dias 4 e 6 de fevereiro, sendo alvo da votação final global a 7 de fevereiro.