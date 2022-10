Rio quer ser governo em 2021 e endurece ataques a Costa, o “dono do Estado”

Estar em condições para ser governo já em 2021. É esta a ideia central da moção apresentada por Rui Rio para as próximas eleições no PSD. Mesmo assumindo que não faz sentido entrar em “delírios prospetivos quanto ao cumprimento da legislatura do atual Governo”, o líder social-democrata aponta o próximo ano como ponto de viragem — e tudo começa com as autárquicas.

Tal como já tinha acontecido durante a campanha para as legislativas, Rui Rio não quis dar qualquer entrevista ao Expresso. Em outubro, o presidente do PSD pediu que o Expresso enviasse as perguntas por escrito — pedido que foi recusado. Desta vez, no entanto, ao contrário dos outros dois concorrentes, o gabinete do líder social-democrata não deu qualquer resposta ao desafio do Expresso, apesar das sucessivas solicitações.

Seja como for, e olhando para as 32 páginas da moção estratégica de Rio, o líder social-democrata é claro quanto aos objetivos eleitorais do partido: é “urgente” recuperar a implantação autárquica do PSD, mesmo sabendo “que não se ganha em ano e meio o que se perdeu”. Rio propõe, por isso, criar uma “comissão autárquica” já depois do congresso, em fevereiro, para começar a preparar a estratégia eleitoral do partido. Um resultado positivo nas autárquicas de 2021, assim como uma estratégia de afirmação das ideias políticas do PSD, do reforço da “marca reformista” do partido e da valorização do grupo parlamentar serão a alavanca que permitirá aos sociais-democratas voltar a ser poder, escreve Rui Rio.

