“Não temos de ter vergonha” do superavite. Os argumentos de Costa para o PCP e o BE

Horas depois de ter estado reunido em São Bento com as comitivas do PCP e do BE pouco (ou nada) mudou no discurso do primeiro-ministro. Não há aberturas de porta a exigências novas dos antigos parceiros, não há revelações sobre as conversas, nem tão pouco referência a PCP e BE. Mas o discurso que o secretário-geral do PS fez este sábado à tarde no Porto, numa reunião da comissão nacional, teve apenas os dois partidos como destinatários. Tal não quer dizer que António Costa se mova, pelo menos em público, um centímetro ao encontro das novas propostas da esquerda.

O balão de ensaio do que será o debate do Orçamento do Estado para este ano foi lançado este sábado à tarde por António Costa no Porto. Primeira nota: todos à sua direita, incluindo o PSD, foram ignorados . Não são esses partidos que entram nos cálculos do primeiro-ministro, que se focou apenas em dar os argumentos a todas as dúvidas à sua esquerda, desde o IVA da eletricidade ao Complemento Solidário para Idosos, aumento de pensões, aumento de salários da função pública, aumento do investimento em infraestruturas e na saúde. Sobre todos estes temas que têm estado na ordem do dia, Costa não se moveu um milímetro, nem tão pouco falou em novas folgas.

Politicamente falando, puxou de uma outra folga, aquela que é dada pela poupança em juros de mais de dois mil milhões, em relação ao que era pago em 2015, e que permite, defendeu, “investir agora onde é necessário”. Fazendo uma retrospectiva do que foi a trajetória portuguesa, lembra que os juros estão agora abaixo dos espanhóis e que essa é uma boa notícia que faz parte da estratégia das “contas certas”. Estratégia que culminou com o primeiro excedente orçamental previsto num Orçamento. “Não temos de ter vergonha de irmos ter pela primeira vez um excedente orçamental”, disse. Estava dada a primeira resposta a um argumento da esquerda. Esse excedente será “uma margem que temos para podermos honrar aquilo que necessitamos de fazer que é pagar a nossa dívida sem termos de aumentar impostos, cortar nos salários e pensões ou no investimento”.

Baixar IVA “é muito popular” mas “pouco coerente”

Para as conversas de sexta-feira com os partidos, António Costa levou a carta da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a admitir avaliar a proposta de escalonar o IVA da eletricidade, tal como o Expresso noticiou na sua edição deste sábado. No discurso da comissão nacional, Costa preferiu não se referir à carta, mas sim a atacar aqueles que “às segundas, quartas e sextas dizem que é dia de emergência climática e que às terças e quintas dizem que as alterações climáticas não interessam e querem a descida do IVA” no geral. Para Costa, defender a baixa do IVA na eletricidade de forma generalizada “pode ser muito popular". "Mas temos de ser coerentes com as opções que tomamos”, acrescentou.

Outra das opções que tomou foi a de, desta vez, não fazer um aumento extraordinário de pensões e aumentar o Complemento Solidário para Idosos, a prestação que serve de complemento aos pensionistas mais pobres.

Costa quer que este complemento se aproxime do valor do limiar da pobreza, para garantir que até ao final da legislatura não há pobreza entre os idosos, mas a esquerda quer, além disto, que seja feito novo aumento de pensões.

Sobre este assunto, Costa não parece, pelo menos em público, ter evoluído no sentido de haver novo aumento extraordinário de pensões. Na verdade, refere que haverá “aumento acima da inflação” para mais de dois milhões de pensionistas, tudo porque foi introduzida uma nova fórmula que permite que haja um aumento real de pensões quando há crescimento económico. Por isso, argumenta, já há um aumento “real” de pensões. Veremos se cede a tal margem para novo aumento extraordinário, como quer o PCP.

Outro dos temas que entra nas insuficiências apontadas pela esquerda a este orçamento tem a ver com o aumento do salários dos funcionários públicos. Costa faz contas diferentes e diz que, contando com as progressões na carreira, há um aumento efetivo de 3,2% além da previsibilidade que passa a introduzir ao garantir que todos os anos há uma atualização, quebrando um ciclo de 19 anos em que os salários se mantiveram na mesma ou até com cortes. “A partir deste ano temos de retomar a normalidade interrompida há 19 anos. Todos os anos deve haver uma atualização pela inflação”. A do ano seguinte, garantiu, já será de pelo menos 1,1% (valor da inflação prevista), nunca abaixo.

Os argumentos esgrimidos por António Costa, numa preparação intensiva do debate de dois dias na Assembleia da República, são ainda esgrimidos sobre o investimento público e sobre o investimento em saúde. O primeiro-ministro usa como indicador o investimento público, excluindo aquele financiado por verbas comunitárias, para dizer que houve "um aumento de 23% do investimento público no conjunto da legislatura”. No que toca à saúde, acusa aqueles que fazem mal as contas: “Ao contrário do que tem sido dito, não são (941 milhões de euros) para pagar a dívida que já existe. É um investimento de 941 milhões de euros a mais num serviço que terá 700 milhões de euros de dívida a menos. É por isso investimento histórico no Serviço Nacional de Saúde”.

Nem só de medidas que ficam a meio caminho se faz este Orçamento e, por isso, Costa desfiou as várias medidas que são bem vistas pela esquerda - como o investimento em ferrovia, as mudanças de regras na habitação, para promover a passagem do alojamento local para o arrendamento permanente, a redução do IRS para os jovens que comecem a trabalhar, o complemento-creche ou ainda as deduções no IRS a partir do segundo filho. E no discurso voltou a lembrar que "não há retrocessos", que este orçamento "consolida" a mudança que foi feita e que evolui em vários aspetos.

No final, uma resposta ainda ao Presidente da República, que no seu discurso de Ano Novo elencou várias prioridades. António Costa diz que tem de gerir com “equilíbrio” as várias prioridades porque “não se pode gastar tudo” só em “saúde”, só em “educação” ou “só nas forças de segurança”. “Aquilo que temos de fazer é equilíbrio entre as diferentes prioridades”, respeitando, disse, o programa que foi sufragado nas eleições de outubro.

A Comissão Nacional do PS reuniu-se este sábado no Porto para marcar as eleições internas do partido. Assim, os congressos das federações distritais serão a 4 e 5 de abril, a eleição do secretário-geral do PS nos dias 15 e 16 de maio e o congresso nacional a 30 e 31 de maio, em Portimão.