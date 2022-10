Miguel Pinto Luz: “Sim, a aliança com o Chega é possível”

Diz que o próximo líder do PSD deve provocar diretas se não vencer as autárquicas. Já está a posicionar-se para 2022?

O PSD deve ir para todas as eleições para ganhar. Coloco essa pressão a mim próprio. Tenho ambição de ganhar.

É uma forma de condicionar o próximo líder do PSD.

Não. É uma pressão saudável. Não entendo é líderes que jogam para a segunda liga.

Acha realisticamente que pode vencer estas diretas?

Os opinadores do regime colocavam esta candidatura como de posicionamento e já não a colocam. Não vou dizer se é à primeira ou à segunda volta, mas sinto claramente que estou em condições de ganhar.

Se não ganhar exclui a hipótese de se recandidatar?

Não excluo nada. Farei a minha avaliação do mandato do líder eleito e logo veremos.

