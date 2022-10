Luís Montenegro: “Não concebo outro cenário que não seja a vitória”

Tem responsabilidades acrescidas já que é a segunda vez que desafia Rui Rio?

Há um equívoco: esta é a primeira vez que assumo uma candidatura. Mas já não estou focado nisso. Estou focado no futuro.



Está a tomar como adquirida a vitória nestas eleições?

Esperarei pelo veredicto dos militantes do PSD, mas estou muito confiante. Penso todos os dias no que farei a partir de 12 de janeiro.



Se perder, o seu percurso a este nível termina?

Não vou perder as eleições. Vou ganhar. Serei presidente do PSD nos próximos dois anos e recandidato [em 2022].



Nem sequer admite outro cenário?

Não, não admito.

