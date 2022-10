Costa desdramatiza anúncio do BE: “Teremos condições para acabarmos em bem”

O primeiro-ministro acredita que houve uma aproximação entre os partidos de esquerda e o PS para que haja uma "aprovação maioritária da Assembleia" do Orçamento do Estado para este ano. E desdramatiza o anúncio de Catarina Martins de que o BE não votará a favor do documento: "Aquilo que percebi é que 'ainda' não há condições, acho normal", disse António Costa aos jornalistas, à saída de uma reunião da Comissão Nacional do partido.

As conversas à esquerda vão continuar durante a semana, até ao debate do documento na generalidade, na quinta e sexta-feira. Como nos anteriores orçamentos, frisou Costa, as conversas são até ao "último dia" e por isso tem reuniões marcadas com os líderes dos dois partidos na próxima terça-feira. "Há um trabalho que está a ser feito, estão reuniões marcadas para esta semana e seguramente teremos, como temos tido, um bom orçamento que mereça uma aprovação maioritária da assembleia", disse.

Apesar do anúncio, Costa apareceu optimista: "Não é uma questão de fé. As reuniões estão a correr bem, temos estado a encontrar soluções. Estamos hoje mais próximos do que estávamos a semana passada". Para Costa, o que está a acontecer este ano "não é diferente" do que acontecia nos anteriores orçamentos.

Como resultado, o primeiro-ministro espera que na próxima semana, haja "todas as condições" para acabar "em bem".

Costa falava aos jornalistas no final da reunião da Comissão Nacional que aprovou o calendário interno para a realização de eleições das federações distritais, congresso nacional e eleições diretas para secretário-geral do partido.