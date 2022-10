PSD não reage para já à mensagem de Marcelo

Ao contrário de quase todos os outros partidos (exceção feita ao Livre), o PSD não vai reagir esta quarta-feira à mensagem de ano novo do presidente da República. A haver reação, ela surgirá apenas se algum jornalista questionar o presidente do partido, Rui Rio, nalgum ponto de agenda, por exemplo.

Ao Expresso, fonte oficial do partido confirma que "não está nenhuma reação prevista" para esta quarta-feira. O que é "provável" é que, "em resposta a alguma questão", Rio possa acabar por comentar a mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa já na quinta-feira.

O PSD é assim, a par do Livre, o único de dois partidos a não reagir ao curto discurso de Marcelo. Um discurso que sublinha o facto de o Governo não ter maioria absoluta, pedindo que seja "dialogante", mas também envia recados à oposição, que Marcelo quer uma "forte, como alternativa" ao Governo. Começa agora um ano determinante para perceber como será então o estilo dessa oposição, com o PSD a ir a eleições diretas já no dia 11 de janeiro e a decidir se mantém Rio como líder ou se escolhe outro dos candidatos (Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz).

A demora na resposta insere-se num padrão seguido muitas vezes por Rio no que toca a reações, uma vez que o presidente do PSD sublinha frequentemente que não funciona de acordo com os timings mediáticos. Na crise dos professores, em março, Rio esperou dois dias para reagir e anunciar que o partido chumbaria a lei, dizendo ter esperado que o ruído à volta daquela polémica parasse para se poder pronunciar.