PS entra em 2020 com um aviso à esquerda

O ano novo começa com uma espécie de aviso à navegação, vindo do número dois do PS. O alvo são os partidos à esquerda. O motivo: as negociações do Orçamento do Estado para 2020, que serão retomadas ainda esta semana, porque Bloco e PCP deixaram o aviso a Costa de que o documento apresentado tem muitas "insuficiências". Tradução: não há garantias formais de qualquer um dos parceiros políticos da anterior legislatura de um voto que viabilize o documento, sequer na votação da generalidade marcada para a segunda semana de janeiro.

Num artigo publicado no JN, que vem a par do do próprio António Costa (o JN é o único jornal nacional que é publicado no primeiro dia do ano), José Luís Carneiro deixa um recado: "Não pode exigir-se a um orçamento de primeiro ano de legislatura que cumpra todos os compromissos que são para quatro anos"

No sábado passado, na edição semanal do jornal Expresso, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares já tinha explicado por que razão o primeiro orçamento da legislatura será mais 'apertado' do que, por exemplo, o de 2021: devido à incorporação dos aumentos decorrentes do descongelamento das carreiras, da nova injeção de capital no Novo Banco (via Fundo de Resolução), mas também pelo atingir do objetivo de médio prazo, uma obrigação europeia que obriga a uma consolidação mais rápida das contas públicas por causa da elevada dívida pública. Na prática, a mensagem era que não existe muita margem para negociar.

No artigo que publica no JN, José Luís Carneiro diz que é preciso "ganhar o futuro com responsabilidade". E acrescenta o tal alerta: "Há um dado claro: o modo como se entrar na legislatura em termos de cumprimento dos objetivos orçamentais e de dívida pública marcará a confiança dos que podem investir e criar riqueza no país."

Parece uma resposta direta. É que, no último dia do ano, também no JN, a deputada do Bloco Mariana Mortágua assinava um artigo garantindo precisamente o contrário: que há margem no Orçamento e que o Governo está a tentar "condicionar" as escolhas: "Esta forma de gerir as contas públicas não visa a prudência, mas sim condicionar o debate das escolhas possíveis. Por isso, quando, no início do próximo ano, ouvir o Governo dizer que não há margem para descer o IVA da luz, para investir em equipamentos do SNS ou para reforçar os programas de habitação, lembre-se de três coisas. A primeira é que nunca ouviu esse argumento quando se tratou (e ainda trata) de injetar dinheiro na Banca. A segunda é que o excedente de hoje é sempre feito à custa de investimentos adiados, sobrecarregando o amanhã. A terceira, é que há margem".

A negociação sentará nestes dias à mesa António Costa, Catarina Martins e Jerónimo de Sousa. Em separado.