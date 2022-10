PS “entendeu muito bem” o apelo ao diálogo de Marcelo e vai falar com a esquerda

Marcelo decidiu lembrar ao Governo, em plena negociação para o Orçamento do Estado, que não tem maioria absoluta - e o PS assegura que percebeu a mensagem. Numa reação feita a partir de Ponta Delgada, o presidente dos socialistas, Carlos César, garantiu que o apelo ficou “muito bem entendido” e que prova disso são as negociações que o PS quer retomar com a esquerda ainda antes de o Orçamento ser votado na generalidade.

A primeira nota que o presidente do PS quis dar foi de concordância com as principais notas do discurso do presidente da República, com ênfase em prioridades como a saúde, alterações climáticas, demografia, segurança, investimento. Mas logo foi ao ponto do discurso que tem a ver com os avisos que Marcelo tem deixado: o presidente quer um Orçamento aprovado à esquerda, com diálogo entre os ex-parceiros de geringonça, e não um PS que se comporte como se tivesse maioria absoluta e por isso dispensasse verdadeiras negociações com os outros partidos.

“Partilhamos o apelo que faz à estabilidade, aos valores do diálogo e da concertação. Quando não há maioria absoluta, as medidas realizadoras e concretizadoras dependem sempre da concertação e do diálogo”, concordou Carlos César.

Essa aparente sintonia entre o Governo e o presidente, assegurou o presidente do PS, confirma-se aliás com os contactos que têm existido entre os socialistas e os partidos à sua esquerda, e que vão concretizar-se em novas reuniões ainda antes de o Orçamento ser votado na generalidade, a 10 de janeiro. “Na próxima sexta-feira”, confirmou César, o PS terá reuniões “envolvendo outros partidos com quem tem privilegiado os contactos” para assegurar que os documentos do OE refletem “aspirações mais vastas”. “Este é o momento para demonstrar ao país que a opção que os eleitores fizeram, de reconfirmar o PS fortalecido no Governo mas sem maioria absoluta, é uma opção pela estabilidade”.

O sinal dado pelo PS é importante numa altura em que não só estamos a dias da aprovação do Orçamento do Estado na generalidade como da reunião da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda, marcada para sábado, em que os bloquistas decidirão o seu sentido de voto. Até agora, os ex-parceiros de esquerda têm apontado que o PS se está a comportar neste processo como se tivesse maioria absoluta, com pouca vontade de negociar - agora, a mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa parece ser um aviso precisamente no mesmo sentido.