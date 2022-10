PCP aguarda respostas do Governo e quer diálogo que “sirva para alguma coisa”

Um diálogo que "sirva para alguma coisa", que leve ao "progresso" e não à "estagnação". Numa altura em que o Orçamento do Estado está a ser negociado - ou pelo menos é isso que o Governo garante, tendo marcado reuniões com os partidos da esquerda para esta sexta-feira -, foi este o desejo de ano novo que o PCP decidiu deixar.

Numa reação à mensagem de ano novo de Marcelo Rebelo de Sousa, Rui Fernandes, membro do comité central do PCP, recordou algumas das prioridades que os comunistas têm enfatizado neste processo, incluindo a rede de creches pública, a habitação e o reforço de verbas para as forças de segurança. O problema, apontou, é que há milhões de euros que "continuam a ser injetados na banca" e o excedente orçamental é usado "para outros efeitos que não o investimento".

A suposta obsessão do Governo pelas metas do défice é, assim, um dos principais bloqueios que o PCP aponta para que o diálogo sobre Orçamento chegue a bom porto. "Estamos sempre abertos ao diálogo, que é útil desde que sirva para alguma coisa", sublinhou Rui Fernandes.

Se o PCP tem sempre lembrado que neste processo pós-geringonça está apenas a conversar e não propriamente a "negociar", desta vez o partido lembrou que "aguarda resposta" por parte do Governo às prioridades que já apresentou. Isto horas depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter lembrado ao PS que não tem maioria absoluta e que por isso deve dialogar (à esquerda). Um puxão de orelhas a António Costa? "Não sei se é puxão das orelhas. Damos esta mensagem de esperança e de confiança que não fica à espera", avisou o comunista.