Não há maioria absoluta, dialoguem. E mais quatro avisos de Marcelo

Antes da mensagem de Ano Novo ser emitida a partir da Casa do Tempo - o novíssimo museu da Vila do Corvo -, foi preciso acrescentar a bandeira da Região Autónoma dos Açores à bandeira nacional no set que estava montado nas costas do Presidente da República (e evitar que o estandarte açoriano não caísse na cabeça presidencial no direto que ia seguir-se). Marcelo Rebelo de Sousa preferia ter gravado a mensagem em vez de estar sujeito aos improvisos do momento, mas, mesmo assim, o Presidente da República emitiu em direto a sua última comunicação de 1 de janeiro antes da próxima campanha eleitoral para as presidenciais. Marcelo avisou na véspera que a mensagem não seria feita de espuma e que merecia ser lida “com cuidado”. Eis a leitura cuidadosa dos principais recados.



1. Não adiar o que é urgente

"Esperemos e trabalhemos – repito, trabalhemos e não só esperemos – para um ano de 2020 melhor do que o de 2019", avisou Marcelo Rebelo de Sousa. E como é que este ano pode ser melhor? Por exemplo, acabando com o caos na saúde. "Olhando à escassez de recursos, há prioridades a determinar, concentremo-nos, em 2020, na saúde, na segurança, na coesão e inclusão, no conhecimento e no investimento".

Depois de ter mencionado "estrangulamentos" na saúde ou a habitação, Marcelo voltou a focar o seu discurso no SNS, na segurança, na inclusão. A segurança fica para o ponto 3, e a inclusão para o 4, mas apontar à saúde - depois da mensagem de Natal monotemática do primeiro-ministro a partir de um Centro de Saúde em Lisboa, tem valor político relevante. Parece que não basta, para o Presidente, a declaração de intenções de António Costa, nem as centenas de milhões de euros injetados no sistema. Para Marcelo, converter "a esperança em realidade", é concretizar efetivamente as melhorias no SNS que tem dado sinais de estar à beira do caos. Será uma bandeira que o Presidente não parece largar, mais uma vez funcionando como catalizador da sensibilidade pública (a saúde era o problema que mais preocupava os portugueses numa sondagem do Expresso antes das eleições).



2. Quem não tem maioria tem de negociar (à esquerda, neste caso)



É preciso um "Governo forte, concretizador e dialogante, para corresponder à vontade popular, que escolheu continuar o mesmo caminho mas sem maioria absoluta" - a frase-chave deste discurso. Foi um dos sinais mais diretos à navegação socialista. Marcelo afirmou que deseja um Governo “forte”, que dê “esperança” aos portugueses, que por isso deve ser concetizar e dialogar no sentido que os eleitores lhe deram.

E para ser forte (não o disse agora, mas sublinhou-o nas últimas semanas), é necessário ter uma aprovação do Orçamento do Estado com a esquerda, para não dar sinais de fraqueza, ou seja, evitando uma solução estilo queijo Limiano com os deputados da Madeira e o PAN - que Marcelo já classificou como "fraca". Não seria uma boa maneira de iniciar uma legislatura e prejudicaria acordos à esquerda em futuras negociações. Para isso, é preciso António Costa não agir como se tivesse maioria absoluta, porque efetivamente não teve (o Bloco de Esquerda não se cansa de o repetir e Marcelo fez questão de o sublinhar).

O PR interpreta, assim, que os portugueses queriam que continuasse uma solução governativa ‘tipo geringonça’, com negociações em vez de simulações, embora ele próprio não tenha exigido acordos escritos à semelhança de Cavaco Silva. O recado está dado. E esta semana será essencial ter em atenção esta mensagem nas negociações para o Orçamento, uma vez que o Bloco define no sábado o sentido de voto na generalidade.

3. Alternativa forte à direita como tampão ao Chega!

Não é a primeira vez que Marcelo Rebelo de Sousa diz que é necessário haver uma verdadeira alternativa ao Governo. Ou seja, à direita. Falar de uma "oposição também forte e alternativa ao Governo", é apontar ao PSD que no dia 11 de janeiro vai a diretas escolher o novo líder. E, de certa forma, uma crítica discreta ao posicionamento de Rui Rio, que dos candidatos é o que surge mais próximo e aberto a entendimentos com o PS - embora Marcelo tenha salvaguardado a "capacidade de entendimento entre partidos quando o interesse nacional o assim exija", como o líder do PSD defende..

O Presidente não tem escondido a sua preocupação com a crise da direita, e falar de uma oposição forte como alternativa é um escudo para que não cresçam os populismos. Se os portugueses virem viabilidade no PSD ou no CDS não se refugiam no Chega! e em André Ventura. Daí, também, o apelo para serem resolvidos os problemas relacionados com as forças de segurança falados no ponto 1 (onde também podem entrar aspectos relacionados com o Orçamento do Estado). É uma forma de também tentar estancar o crescimento e o discurso dos extremos, enfraquecendo a infiltração nas polícias de fenómenos como o Movimento Zero. Não é primeira vez que Marcelo aponta as forças de segurança como uma prioridade a ter em conta.



4. Atenção aos esquecidos

Marcelo não podia chamar mais atenção para os esquecidos do que emitir a mensagem de Ano Novo a partir da ilha mais remota do território nacional - no dia em que António Costa assina um texto no "Jornal de Notícias" a prometer reduzir as assimetrias regionais. Aqui, marca pontos na sua agenda dos “portugais” esquecidos que tenta promover desde os grandes incêndios de 2017. Mas não se trata apenas de, pelo menos simbolicamente, mostrar que o país não é só litoral e grandes cidades. Marcelo pede urgência no enquadramento dos cuidadores informais e dos sem-abrigo – duas das suas bandeiras – como forma de combater a exclusão social. A contrastar com a mensagem optimista de António Costa, o Presidente assinalou ainda que "um em cada cinco" portugueses está "em risco de pobreza".

Marcelo não o explicita, mas tem sempre na base uma agenda acima de tudo cristã, dir-se-ia inspirada no Papa Francisco e nas suas antigas influências a partir do Concílio Vaticano II.

5. Descansado com as contas

É preciso ler nos silêncios do poder. E o facto de Marcelo Rebelo de Sousa não ter sublinhado explicitamente nada que tivesse a ver com as contas públicas - limitou-se a apelar genericamente ao "investimento" - pode querer dizer que está tranquilo em relação ao rumo traçado: 2020 deve ter o primeiro superávite da história democrática. Mencionar qualquer facto relativo às questões orçamentais que marcaram os últimos 15 anos (pelo menos) é uma forma de elogio (não há uma crise) mas também uma maneira de não ser mal interpretado quando a uma eventual saída de Mário Centeno do Governo. O PR ainda falou de guerra comerciais que poderiam prejudicar Portugal, mas isso depende sobretudo de fatores externos.

Texto corrigido e atualizado às 18h50.