Montenegro reage a Marcelo e promete fazer do PSD “a alternativa forte que se reclama de uma oposição”

Luís Montenegro acredita que é o melhor candidato para cumprir a missão que Marcelo Rebelo de Sousa atribuiu à direita: fazer uma oposição “forte e alternativa” ao Governo. Aproveitando a deixa de Marcelo, Montenegro, cuja crítica principal a Rui Rio reside na maior disponibilidade do atual presidente do PSD para fazer acordos com o PS, quis mais uma vez posicionar-se como o candidato que fará uma oposição mais dura ao Executivo.

Horas depois de o presidente da República ter transmitido ao país a sua mensagem de ano novo, o Expresso desafiou os candidatos à liderança do PSD a comentarem o curto discurso. Isto depois de ter confirmado que a direção do PSD, ao contrário de quase todos os outros partidos (à exceção do Livre), não vai reagir à mensagem do presidente da República, dizendo apenas que é “provável” que Rio acabe por comentá-la se for questionado sobre o assunto. Já Miguel Pinto Luz, o terceiro candidato à liderança, recusou reagir, dizendo “nada ter a comentar neste dia”.

Montenegro aceitou o desafio e aproveitou para lançar farpas não só ao Governo como também à atual direção do seu partido. Na reação enviada ao Expresso, o candidato à liderança do PSD critica o Governo por “empatar, estagnar e dificultar a vida dos portugueses” e “cativar e adiar” investimentos.

António Costa, defende, não passa neste momento de um “mero relações públicas” que se preocupa mais em “parecer do que fazer” e em montar “produções cinematográficas” sem resolver de facto os problemas dos portugueses. O discurso será um exemplo do estilo de “oposição forte” que Montenegro promete fazer.

E é aproveitando os recados de Marcelo nesse sentido - o presidente pediu, na sua mensagem de ano novo, uma oposição “forte e alternativa” ao Governo -, que Montenegro promete: “O meu compromisso é que o PSD será a alternativa forte que se reclama de uma oposição”. Com uma farpa a Rio, que critica pela disponibilidade para acordos com os socialistas: “Como já disse o próprio presidente do PS, os parceiros do Governo estão à esquerda”.

Se for o preferido dos militantes do PSD, sublinha Montenegro, fará esse papel de “fiscalização e escrutínio” da ação do Executivo. A promessa fica feita, a dez dias das eleições diretas que determinarão se Rui Rio segue nos comandos dos destinos do PSD ou se é destronado por um dos dois challengers.