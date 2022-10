Chega: mensagem “alheada” de Marcelo confirma que é preciso um candidato mais à direita

Apesar de "saudar" a escolha simbólica da ilha do Corvo para passar o ano, o deputado do Chega, André Ventura, viu na mensagem de ano novo do presidente da República muito mais defeitos do que virtudes. E tirou uma conclusão: as palavras de Marcelo são a prova de que será mesmo preciso apresentar uma candidatura mais à direita do que o atual presidente.

Numa nota enviada ao Expresso, o deputado, depois de elogiar a escolha do Corvo e o apelo ao investimento em áreas como a segurança e a inovação, declara: "O Chega reforçou hoje a sua convicção de que é fundamental que surja uma forte candidatura à direita de Marcelo".

E explica porquê. "Nada nesta mensagem foi concreto ou concretizável", sem referências às vítimas das cheias, do mau tempo ou dos incêndios, assim como dos membros das forças de segurança ou profissionais de Saúde agredidos - casos a que o Chega se tem dedicado e que ficaram "esquecidos" por Marcelo.

Os apelos a mais investimento ou as alusões à "conjuntura político-partidária" dizem pouco aos portugueses, aponta o deputado do Chega. "É preciso um presidente atento às classes que sofrem (...). Foi, pois uma mensagem de ano novo alheada das preocupações do povo português". Está dado o mote para a apresentação de uma candidatura na área do Chega, que o partido, ao mesmo tempo que sublinha as divergências com Marcelo, tem defendido. Será o próprio Ventura?