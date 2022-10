Bloco satisfeito com pressão de Marcelo sobre o Governo, PCP desconfia

A mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa era sobre 2020 e os vários desafios que aí virão, mas à esquerda é como se andasse tudo a pensar no mesmo - e neste momento isso é o Orçamento do Estado. Para Bloco de Esquerda e PCP, mas também para o próprio PS, foram particularmente relevantes os recados que Marcelo deixou sobre as negociações que estão, ou não, a decorrer, a apenas nove dias da votação do documento na generalidade.

Neste arranque da primeira legislatura pós-geringonça, as relações dos partidos à esquerda têm sido conturbadas: a esquerda, sobretudo no Bloco, acusa o Governo de se comportar como se tivesse maioria absoluta e de não fazer um esforço para negociar verdadeiramente. Ora o primeiro teste sobre essa boa vontade negocial é precisamente o Orçamento do Estado que está agora a ser construído (a primeira versão foi entregue a 17 de dezembro e será votada a 10 de janeiro, mas a esquerda não garante que o vá viabilizar, dadas as “insuficiências” e “limitações” que identifica na proposta do Governo).

Com este cenário como pano de fundo, as palavras de Marcelo vieram dar outro fôlego particularmente ao Bloco de Esquerda, para quem o tempo se está a esgotar, uma vez que o partido decidirá o seu sentido de voto no sábado, em reunião da Mesa Nacional. Para o Governo, o presidente reservou uma lembrança nada inocente: a de que o PS ganhou as eleições, mas sem maioria absoluta, e que as negociações entre partidos devem servir para manter a estabilidade política.

A mensagem chega numa altura em que já se sabe que, como o Expresso noticiou, a preferência de Marcelo para a aprovação deste Orçamento é por um acordo à esquerda, evitando soluções mais precárias ou criativas (como o acordo entre o Governo e deputados do Livre, PSD/Madeira e PAN). E o Bloco, que tem aproveitado cada oportunidade para relembrar que o PS falhou a maioria absoluta e não deve agora comportar-se como se a tivesse, agarrou-se às palavras do presidente: foi “muito significativo”, congratulou-se o eurodeputado José Gusmão, o facto de Marcelo ter recordado isso mesmo numa altura de debate orçamental.

Assim, frisou o Bloco, Marcelo veio “convocar o Governo e o PS para procurar entendimentos e convergências” à sua esquerda. É uma validação da estratégia do Bloco, que se tem mostrado disponível para negociar com o Governo e apontado uma atitude arrogante ao Executivo, reclamando uma verdadeira negociação feita à esquerda. Com essa abertura para negociar e, possivelmente, viabilizar o documento, os bloquistas esperam sinais positivos do Governo para saber com que acordos poderão contar durante o debate da especialidade.

Diálogo é útil... se servir para alguma coisa

No PCP, o tom do discurso desta quarta-feira também veio condizer com o que o partido tem adotado nos últimos tempos, menos aberto à negociação - a que não chama, aliás, negociação, apenas apresentação de propostas - e empurrando as responsabilidades para o Governo. Afinal, recordou Rui Fernandes, do comité central do partido, o PCP já sinalizou as suas prioridades - e agora a bola está do lado do Executivo.

A prioridade, assinalam os comunistas, parece continuar a ser o excedente orçamental - prova da obsessão com as metas do défice que o PCP costuma apontar ao Governo - e a injeção de dinheiro público, mas apenas para o setor bancário. Daí a desconfiança do partido no suposto processo negocial: “Estamos abertos ao diálogo, mas o diálogo é útil desde que sirva para alguma coisa”.

O dilema da esquerda

Por outras palavras: se as conversações com a esquerda, que o PS já veio dizer que estão marcadas para sexta-feira, não passarem de uma encenação sem avanços e inclusão de medidas concretas da esquerda, os comunistas não facilitarão a vida ao Governo na viabilização do seu primeiro Orçamento do Estado.

O Bloco mantém a disponibilidade para negociar, mas precisará de sinais concretos para se comprometer com a viabilização de um Orçamento numa altura em que a geringonça já não existe. Com um problema acrescido: quererá algum destes partidos juntar-se ao Governo na fotografia da aprovação do Orçamento, deixando o outro parceiro à solta para liderar a oposição à esquerda? É o dilema que se segue, e o relógio já está a contar: faltam nove dias para o documento ir a votos no Parlamento.