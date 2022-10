Marcelo paternalista com Ventura

André Ventura foi a Belém queixar-se de Ferro Rodrigues e Marcelo Rebelo de Sousa, que costuma dar peso institucional sempre que estão em causa relações com outros órgãos de soberania, desta vez decidiu aligeirar. As televisões mostraram o ambiente descontraído no final do encontro entre o Presidente da República e o líder do Chega!, sinal de que Marcelo percebe o risco de fuga de votos da direita para o novo partido também nas presidenciais. Nada que lhe perturbe a reeleição, mas nada desvalorizável a partir do momento em que uma sondagem (da Aximage, para o Jornal Económico) já admite que Ventura possa chegar aos 10% se se candidatar a Belém.

Atento ao fenómeno, Marcelo discorda da forma como Ferro geriu a relação com o novo deputado do partido mais à direita no hemiciclo de São Bento. Para o Presidente da República, é um erro valorizar em excesso o Chega! e a melhor forma de gerir o seu crescimento eleitoral não é dar-lhe argumentos, pelo contrário, é retirar-lhos. Na reunião que tiveram em Belém para falar do Orçamento do Estado, Marcelo ouviu André Ventura queixar-se de Ferro Rodrigues por este o ter acusado de desprestigiar as instituições ao abusar da palavra “vergonha” e deitou água na fervura. O Presidente desculpou o presidente do Parlamento ao explicar a Ventura que se trata de um político bastante institucional e preocupado com a imagem das instituições. E deu conselhos ao líder do Chega! num tom classificado por quem assistiu como “paternalista”. Marcelo quis que as televisões o filmassem na galhofa com Ventura, chegando a ironizar com a palavra “vergonha”.

