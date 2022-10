A ‘guerra das laranjas’: esquerda contra direita na história do PSD

Vasco Pulido Valente tem um retrato com Sá Carneiro em casa, tirado a 5 de julho de 1979, um símbolo: foi quando o PSD assinou o acordo da Aliança Democrática (AD), o “entendimento geral da direita”, com o CDS de Freitas do Amaral e o Partido Popular Monárquico (PPM), de Gonçalo Ribeiro Telles. Um ano antes começara a trabalhar com o fundador do PSD, em vésperas da dissidência do grupo das ‘Opções Inadiáveis’ — “a parte que se dizia social-democrata e rejeitava com alarido a insinuação de que pertencia à direita”, descreve Pulido Valente num artigo publicado há um mês no livro “Linhas Direitas”, organizado por Rui Ramos e Miguel Morgado (um dos possíveis candidatos à liderança, mas que acabou por não avançar). “O manifesto dos ‘Inadiáveis’ pretendia reorientar o partido para a esquerda, uma doença depois recorrente no PSD que Sá Carneiro precisava de eliminar”, escreve o historiador. Não eliminou.

Pode não ser uma “doença”, mas é um confronto “recorrente”, cujos sintomas voltaram: pela enésima vez, o PSD vive uma disputa esquerda/direita, com Rui Rio a posicionar-se ao centro, a defender pontes para o PS, a jurar que não é de direita, enquanto Luís Montenegro quer um partido mais liberal, a fazer uma oposição sistemática, sem ceder a António Costa. Mais tático ou mais ideo­lógico, este cisma é tão antigo quanto o primeiro congresso do partido, em 1974, quando a ala esquerda (muito à esquerda) abandonou o partido. O próprio Marcelo Rebelo de Sousa fez saber no Expresso da época que ponderou sair, por desejar um PPD genuinamente de esquerda e não um “partido liberal, com verniz mais ou menos socializante”.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.