Mais à esquerda, mais à direita? Liberal ou conservador? As respostas de Rio, Montenegro e Pinto Luz ao Expresso

Segurança Social. O plafonamento das pensões é uma alternativa de reforma da Segurança Social?

Rui Rio (RR): “O conceito de plafonamento, da forma como tem sido interpretado, não é uma solução. A possibilidade de o Estado estabelecer um máximo para as reformas públicas , articulado com uma idêntica medida para a TSU, é uma ideia que pode eventualmente ser equacionada no quadro de uma reforma global da segurança social.”

Luís Montenegro (LM): “A sustentabilidade da segurança social deve ser um desígnio nacional. Lamento que o PS desvalorize o problema. Defendo uma discussão alargada na sociedade sobre este tema numa lógica de justiça e solidariedade entre gerações. O plafonamento deve integrar essa discussão, sem complexos ideológicos nem deturpações.”

Miguel Pinto Luz (MPL): “O modelo que atualmente vigora em Portugal de repartição pública na atribuição de pensões confronta-se com desafios de sustentabilidade, incluindo o declínio demográfico e a prolongada estagnação económica. Até à data, as respostas políticas encontradas para estes desafios privilegiaram o aumento da idade da reforma e a redução do valor das pensões a pagamento. Acrescenta-se que, para conservarem a viabilidade do sistema, as gerações vindouras irão usufruir de pensões substancialmente inferiores em relação às que são pagas atualmente. Apesar de libertar o Estado da obrigação de pagamento das pensões mais elevadas, o plafonamento colocaria uma enorme pressão sobre o financiamento das pensões a pagamento. Parece-me que a prioridade deverá, pois, ser desonerar as famílias da nossa carga fiscal asfixiante, permitindo aos portugueses aumentarem a sua capacidade de poupança, de forma a poderem planear a sua reforma e diminuírem a sua dependência relativamente às prestações do estado.”

Saúde. A universalização dos seguros de Saúde seria uma resposta à crise do SNS?

RR: “Não”

LM: “O importante é garantir que nenhum cidadão fica de fora do sistema de saúde. O sistema deve integrar a capacidade de todos os sectores, público, privado e social. O centro da política de saúde é o serviço prestado ao cidadão. A garantia constitucional no acesso não se cumpre remetendo os mais pobres para a oferta pública e os mais ricos para uma escolha alargada. Na minha opinião temos de construir um sistema de financiamento que universalize de facto o acesso em condições de igualdade. O PSD estudará a forma mais viável de o conseguir, incluindo a comparticipação do estado e o recurso aos seguros.”

MPL: “O SNS faz parte do património dos portugueses, razão porque sempre foi acarinhado, e o seu âmbito alargado, pelos governos do PSD. Quero um SNS reforçado, capaz de cumprir a sua missão de cuidar dos mais desfavorecidos. Por isso, o PSD deve centrar a sua política na qualidade da resposta dada a quem mais necessita de cuidados de saúde, qualidade essa que, nos últimos quatro anos,sofreu profunda deterioração. A experiência recente demonstra que uma resposta de qualidade passa por entendermos a iniciativa privada e o terceiro sector como parceiros do SNS ao serviço de quem precisa.”

Educação. O cheque-ensino, enquanto instrumento de liberdade de escolha, deve fazer parte das políticas para a Educação?

