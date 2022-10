Governo não deu verbas para fiscalizar políticos e partidos

Este ano prescreveram milhões de euros em coimas pelas irregularidades nas contas dos partidos de 2009 e 2010 e também passaram de prazo os processos de milhares de euros contra os mandatários financeiros de campanhas regionais e autárquicas. Apesar dos sucessivos avisos da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) de que lhe faltam meios para fiscalizar as contas dos partidos, o Orçamento do Estado para 2020 volta a não reforçar as verbas para este organismo, que funciona dentro do Tribunal Constitucional — mesmo com o alerta do seu presidente, Costa Andrade, de que isto implicará a prescrição de processos pelo menos até 2014.

Mas agora o problema surge em duplicado: o Parlamento aprovou há seis meses a criação de um novo organismo, a Entidade da Transparência, para fiscalizar todas as declarações de rendimento de políticos e outros agentes do Estado. Mas o dinheiro que o OE 2020 lhe destina não chega sequer para o criar: “A proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020 prevê uma verba para a instalação da Entidade para a Transparência manifestamente aquém das necessidades apontadas pelo Tribunal”, garante fonte oficial do Tribunal Constitucional ao Expresso, lembrando “as especificidades desta nova entidade, nomeadamente no plano do funcionamento da plataforma informática”.

