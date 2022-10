Diretas no PSD: pensões, Saúde e ideologia distinguem os rivais

Luís Montenegro acredita nos méritos do plafonamento das pensões e da universalização dos seguros de saúde. Rui Rio e Miguel Pinto Luz não. Em contrapartida, os dois adversários do líder social-democrata defendem a privatização do sistema de transportes. Rio não. Fiel à ideia de um Estado mais presente, ainda que forte defensor de uma Administração Pública reduzida e eficien­te, o presidente do PSD também destoa dos dois na chamada ‘agenda fraturante’, apesar dos pontos de contacto com Pinto Luz — dos três o mais exigente em matérias como a imigração e o reforço do Código Penal.

A campanha interna do PSD tem sido marcada pela discussão em torno do posicionamento tático do partido em relação ao PS — uma questão que, até pela sua dimensão histórica, não é de menosprezar (ver texto ao lado). Ainda assim, o Expresso desafiou os três a responderem a um conjunto de 13 questões e há duas conclusões evidentes: a pureza ideológica não existe e as tradicionais conceções de ‘liberal’ ou ‘conservador’ não servem a nenhum dos candidatos.

