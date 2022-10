Sindicatos queixam-se a Marcelo sobre o OE para 2020

Depois de ter ouvido os partidos políticos com assento parlamentar, Marcelo Rebelo de Sousa reservou o dia a seguir ao Natal para ouvir os parceiros sociais sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2020, a começar pelos sindicatos. E o que ouviu da CGTP e da UGT não foram rosas. As duas centrais sindicais dizem que a proposta apresentada pelo Executivo de António Costa é curta para aquilo que são as necessidades de trabalhadores e pensionistas. Os sindicatos querem "sinais" de António Costa de que haverá uma melhoria de rendimentos, caso contrário, fica mais difícil um acordo entre patrões e sindicatos em sede de Concertação Social.

“Transmitimos a nossa grande preocupação quanto ao conteúdo do Orçamento, no seguimento da reunião da Concertação Social”, disse aos jornalistas Lucinda Dâmaso, presidente da UGT. A UGT, que tem mostrado abertura para um acordo de aumento de rendimentos e produtividade, diz que é preciso mais para trabalhadores: “Dissemos ao Presidente que precisamos de acordo de Concertação Social, mas não a qualquer preço, mas o Governo tem de dar sinais” de estar interessado nesse acordo, acrescentou a presidente da UGT.

Entre esses sinais, um efectivo aumento de salários. “A nossa preocupação é bastante. Os trabalhadores têm de ter aumento de rendimentos”, defendeu.

Também para a CGTP o Orçamento do Estado ficou aquém do que era desejado. "Está na hora de os trabalhadores e pensionistas serem ressarcidos dos sacrifícios que fizeram nos últimos anos", afirmou o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos. O sindicalista foi a Belém apresentar argumentos para um aumento dos salários e reformas, e uma "reformulação" da fórmula de cálculo das pensões, além de um aumento do investimento público.

"Não exercemos a função de aconselhar o Presidente, mas transmitimos que esta proposta de Orçamento do Estado para 2020 não respeita os direitos dos trabalhadores, reformados e dos desempregados", disse o secretário-geral da CGTP, à saída do encontro no Palácio de Belém, em Lisboa. Para a CGTP não é aceitável a proposta de aumento de 0,3% para os funcionários públicos previsto no Orçamento do próximo ano.

A CGTP transmitiu também a Marcelo Rebelo de Sousa, segundo Arménio Carlos, as suas preocupações quanto à negociação para a competitividade dos rendimentos dos portugueses e este foi o mote para se referir à perda de competitividade de Portugal, face aos restantes membros da União Europeia.

Depois de ouvir as centrais sindicais, Marcelo Rebelo de Sousa vai ouvir esta quinta-feira à tarde as confederações patronais.