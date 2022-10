Marcelo considera que é melhor a esquerda aprovar o Orçamento do que haver soluções pontuais

Marcelo Rebelo de Sousa reafirmou esta tarde a vontade de ver o Orçamento do Estado (OE) de 2020 aprovado pela maioria de esquerda no Parlamento, não descartando, porém, outras formas de o viabilizar. O Presidente da República esteve em visita às crianças da associação Raríssimas, na véspera de Natal, e lembrou que “a grande vantagem dos últimos quatro anos foi haver um rumo mais ou menos definido e constante para uma legislatura”. Mesmo não sendo da sua área ideológica, como apontou, Marcelo acha que esse entendimento “é bom para economia, é bom para as finanças” e, “se for possível, é o que é natural”.

Aos microfones das televisões que acompanharam a visita à associação, o chefe de Estado disse que a aprovação da proposta de OE do Governo, que ainda carece de apoio suficiente entre os partidos, teria outras duas virtudes: “impedir soluções pontuais, negociadas caso a caso, que são sempre menos estáveis”, e “permitir uma clareza dentro do sistema político português”. Marcelo referiu-se “ao que se passa noutros países europeus”, onde as divisões à esquerda e à direita deixam os sistemas políticos sem alternativas. Reafirmando que não impõe a sua visão a ninguém, o PR sugeriu à direita que crie a sua própria 'geringonça'. “É bom haver uma área da governação tendencialmente à esquerda e haver uma alternativa que se vá formando de centro-direita e direita para o futuro.”

Enquanto tal não acontece, Marcelo Rebelo de Sousa recorda a sua própria experiência enquanto líder do PSD. “Aconteceu comigo e com o engenheiro Guterres: um partido de centro-direita viabilizar um Governo minoritário de centro-esquerda quanto aos orçamentos”, recordou, sem, no entanto, deixar de frisar que aquele “foi um projeto constante durante anos, não foi improvisado ano a ano”. “Havia subjacente uma ideia — que era por causa do euro — de os dois partidos convergirem. Isso era estável”, concluiu.

O Presidente da República não pôs de parte a hipótese de que a história se repita e que o atual Governo, minoritário, consiga o apoio de que precisa à direita. “Se for possível [um OE aprovado à esquerda], é o que é natural. Se não for possível, evidente que há outras opções para viabilizar o Governo. Isso é sabido. E estão disponíveis.”