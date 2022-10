PSD ‘perde’ 30 mil militantes em relação ao último duelo Rio-Santana

O futuro do PSD vai ser decidido por cerca de 40 mil militantes. São menos 30 mil dos que estavam em condições de votar em 2017, nas eleições diretas que colocaram frente a frente Rui Rio e Pedro Santana Lopes.

O prazo para pagamento de quotas terminou este domingo, 22 de janeiro, sendo que a ainda está por contabilizar uma quantidade indefinida de vales postais que foram chegando à sede nacional do partido. O número de militantes em condições de votar - 40.451 - é, por isso, provisório.

Mesmo assim, já dá para tirar uma conclusão: serão significativamente menos a votar do que há dois anos. Em 2017, dos 70.692 militantes com quotas em dia votaram apenas 42.592, uma taxa de abstenção de quase 40%. Se esse fenómeno se repetir, as próximas eleições podem ser decididas por pouco mais de 16 a 20 mil sociais-democratas. Isto quando há três candidatos a sujeitarem-se a votos.

O tema “quotas”, aliás, acabou por marcar grande parte da campanha interna, com a candidatura de Luís Montenegro a sugerir que Rui Rio estava a obstaculizar deliberadamente o pagamento de quotas para controlar o universo eleitoral a seu favor. O líder social-democrata ignorou sempre as queixas do adversário e garantiu que estava apenas a acabar com as “vigarices” deste tipo de processo, como o pagamento maciço de quotas por parte de caciques locais.

De resto, e tal como o Expresso adiantou na última edição, o fluxo de pagamento de quotas em estruturas teoricamente leais a Rui Rio levantou suspeitas entre os apoiantes de Luís Montenegro - sempre descredibilizadas pelas tropas do líder social-democrata.

Em menos de um mês, o número de militantes em condições de votar quase do que duplicou. A título de exemplo: a 5 de dezembro, segundo informação recolhida pelo Expresso, estavam com quotas em dia 24 mil militantes. Em 17 dias, esse número disparou para os tais 40 mil.