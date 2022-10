Paulo Rangel apoia Rui Rio. “Não devemos mudar de líder só porque o resultado não foi o melhor”

Está desfeita a dúvida sobre de que lado está Paulo Rangel na corrida à liderança do PSD. Em entrevista ao “Diário de Notícias” e à TSF, neste domingo, o eurodeputado esclareceu que vai mesmo apoiar Rui Rio, como já “muitas pessoas adivinhavam”, porque considera que o presidente merece essa “oportunidade”, mesmo que o resultado das eleições de outubro tenha sido mau.

A justificação para o apoio prende-se com a “visão de médio prazo” que reconhece a Rui Rio. “Eu acho que essa visão de médio prazo merece ser recompensada nesta altura, e acho que é aquela que verdadeiramente pode enfrentar António Costa, porque o que este demonstrou é que é um político de curto prazo”, explica Rangel, acrescentando que é por isto que Rio é o candidato que merece “ter aqui uma oportunidade” para provar que consegue pôr as suas prioridades em prática com mais tempo.

Confrontado com os maus resultados que Rio (e, no caso das eleições europeias, o próprio Rangel) obteve nas duas eleições deste ano, Rangel assume que houve vários erros, incluindo a forma como PSD lidou com a crise dos professores - “esteve mal” - mas lembra que os problemas já vinham de trás, com umas autárquicas, em 2017, que tiveram “resultados muito negativos” e com um trauma da época da troika que não se terá ainda desvanecido. Por isso, olhando às circunstâncias e somando-lhes a oposição interna a Rui Rio, Rangel conclui: “Nós não devemos mudar de líder só porque o resultado não foi o melhor”.

Com Rio em condições que lhe parecem ser para continuar e "marcar terreno" já nas próximas autárquicas, Rangel defende que agora o PSD deve participar num diálogo à direita que recupere o espírito da Aliança Democrática, sem usar o Chega como “muleta” mas também sem o diabolizar. E quanto ao futuro do próprio Rangel? Sobre uma possível candidatura, não diz nunca; mas o tempo é de apoio ao atual presidente.