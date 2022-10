Chega de “vergonha”: partidos tiram tapete a Ventura, com duas exceções

Quatro votos apresentados pelo Chega, quatro votos chumbados pelo Parlamento. Nenhum por tão larga margem quanto o de condenação pelas declarações do Presidente da Assembleia da República (AR), Ferro Rodrigues, ao Expresso, em que este acusava André Ventura de tentar “ganhar protagonismo” a todo o custo, na sequência da discussão sobre o uso da palavra “vergonha”. Com a abstenção das bancadas do CDS-PP e do Iniciativa Liberal (IL), a condenação foi recusada pelas bancadas de PSD, PS, PAN, BE, Livre, PCP e PEV. Teve um voto favorável: o do deputado único do Chega, o próprio Ventura.

Na semana passada, Ferro Rodrigues e André Ventura envolveram-se numa troca de palavras, no plenário parlamentar, a propósito de uma intervenção sobre projetos de lei para a remoção do amianto em edifícios públicos. Ventura repetiu os termos “vergonha e vergonhoso”, apontando a mira ao PS e ao Governo, o que levou o presidente da AR a pedir contenção ao deputado. A utilização “com demasiada facilidade” dessas palavras “ofende muitas vezes todo o Parlamento e a si também”, disse o presidente da AR, dirigindo-se a Ventura.

A troca de argumentos não ficou por ali: Ventura ameaçou queixar-se ao Presidente da República, alegando que a sua “liberdade de expressão” estava a ser atacada. E no sábado, Ferro Rodrigues reiterou ao Expresso que não está disposto a tolerar “tentativas de desprestigiar as instituições democráticas”. “Tenho que parar isto a tempo”, disse, antes de acusar o líder do Chega de “querer passar todos os limites”.

Na sequência da entrevista, André Ventura apresentou um voto de condenação dessas declarações, por considerar que os deputados “gozam de total liberdade para expressar as suas opiniões seja qual for o vocabulário utilizado, desde que, não seja objectivamente ofensivo da honra ou bom nome de qualquer um dos deputados ou da própria Assembleia da República”. Apresentado na última quarta-feira, o voto foi agora chumbado na manhã de sexta, pelo que a discussão da “vergonha” poderá ficar por aqui. Porém, tanto João Cotrim Figueiredo, do IL, quanto Cecília Meireles, do CDS, que se abstiveram, pretendem apresentar declarações de voto escritas.

Este foi um dos quatro votos do partido Chega que subiram ao plenário desta manhã. Os outros três foram igualmente chumbados. A saber: “condenação e preocupação pelo acolhimento, em Portugal, de um grupo de estrangeiros que entraram no país de forma ilegal”, que se referia aos oito jovens marroquinos que desembarcaram no Algarve, que consegui o voto favorável do IL, abstenção do CDS, e votos contra de todos os outros partidos; “condenação e preocupação pela descida de Portugal no Índice de Desempenho das Alterações Climáticas”, com votação favorável do PSD, abstenção de CDS e IL, e contra dos restantes; e, por fim, o voto de condenação e preocupação “pelas falhas ocorridas na prestação de socorro a vítimas por parte do INEM”, no qual se abstiveram PSD e CDS, votou a favor o IL e contra todos os outros.

As votações da sessão plenária começaram com um voto de pesar apresentado pelo PS pela morte do artista e poeta Fernando Lemos, que foi aprovado por unanimidade. Depois da votação, de pé, os deputados prestaram homenagem ao artista e poeta luso-brasileiro com um minuto de silêncio.