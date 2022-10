PSD devolve meio milhão de euros ao Parlamento

O PSD devolveu por iniciativa própria meio milhão de euros à Assembleia da República, uma verba era relativa a uma subvenção que o partido recebeu no âmbito das eleições autárquicas de 2013 e que era superior ao que realmente tinha direito.

A informação foi avançada esta quinta-feira por fonte oficial do partido. Numa nota enviada às redações, os sociais-democratas acrescentam ainda que existe uma verba remanescente que o partido irá liquidar assim que faça o acerto das contas dessa subvenção recebida em excesso. Para já, o PSD propõe que o valor em falta seja deduzido "mensalmente e diretamente na subvenção estatal que recebe da Assembleia da República”.

“Apesar do ‘erro’ ter sido identificado há vários anos, o partido ainda não tinha devolvido a referida verba. Tal só foi possível em resultado da gestão controlada das contas do partido que nos últimos dois anos estabilizaram os recursos financeiros disponíveis do PSD”, acrescenta o partido no referido comunicado.

"O PSD continua alinhado na redução do seu passivo financeiro, no cumprimento das suas obrigações e, em especial, neste caso, na devolução voluntária de montantes que pertencem aos contribuintes e que foram então recebidos em excesso”, rematam os sociais-democratas.