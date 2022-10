Só o PS celebrou contas de Centeno. Esquerda vai aumentar a parada e mantém papão do chumbo

As notícias não trazem quase nada de bom para Mário Centeno e António Costa. Perante um Orçamento que deixa as reivindicações dos antigos parceiros de 'geringonça' de fora ou dependentes de formulações vagas, Bloco de Esquerda e PCP aproveitaram o Parlamento para carregar no tom das ameaças: ou há sinais de vontade política para melhorar o documento na especialidade ou o chumbo está mesmo em cima da mesa.

A avaliação da esquerda é particularmente importante para perceber qual é a hipótese de o documento passar na generalidade e chegar à fase de especialidade sem que o Governo fique dependente de soluções criativas - leia-se um acordo com PAN, Livre e PSD/Madeira. Vistas à lupa as reações de André Silva, Joacine Katar Moreira e dos sociais-democratas da Madeira a hipótese não é impossível. Antes pelo contrário.

No fundo, está tudo em aberto na definição de um Orçamento que, pela primeira vez em quatro anos, entra na fase de especialidade com tudo, ou quase tudo, por definir. António Costa joga em vários tabuleiros ao mesmo tempo sabendo que tem um caminho já trilhado com a nova geringonça PAN-PSD/Madeira-Livre para tentar esvaziar a pressão de BE e PCP. Resta saber se preferirá uma solução que pode ser precária para o primeiro Orçamento da nova legislatura ou a companhia dos parceiros do costume.

O PS, por sinal, veio pressionar a esquerda garantindo, pela voz de António Costa, Mário Centeno ou João Paulo Correia, vice-presidente da bancada socialista, de que sendo este um Orçamento de continuidade seria uma incongruência se a esquerda o chumbasse. Os dados estão lançados.

Leia as reações dos vários partidos recolhidas ao longo do dia de terça-feira

BE fala em "claras insuficiências" e "falta de compromisso"

O Bloco de Esquerda veio endurecer o tom: não só o documento não dá respostas às grandes bandeiras da esquerda como mostra uma “falta de compromisso” da parte do Executivo. Conclusão? Os bloquistas detectam sobretudo “insuficiências”, mas vão avaliar qual é a margem para alterar o documento na especialidade.

Nesta primeira reação, os bloquistas não quiseram adiantar qual o seu sentido de voto, mas deixaram avisos duros ao Governo.

O que o Bloco queria, explicou Mariana Mortágua em declarações aos jornalistas, era ver um Orçamento que “aprofundasse o caminho” e incluísse “propostas negociadas e trabalhadas à esquerda”. Acontece que com o fim da geringonça o que houve foi um processo de diálogo bastante menos intenso e uma resposta muito mais opaca da parte do Governo, que resultou num documento que não apresenta soluções para “reformas estruturais, salários, pensões, serviços públicos, investimento na Saúde, justiça fiscal”, entre outros aspetos. “Esse não é o Orçamento que foi apresentado”.

Entre as “claras insuficiências” do documento, o Bloco destaca não só a falta de medidas com eficácia e impacto no IRS (os escalões não serão revistos, ao contrário do que a esquerda queria) ou a verba insuficiente de transportes, mas também a “falta de compromisso” do Governo. Isto porque no que toca às grandes bandeiras da esquerda só há promessas por garantir e formulações vagas: é o que acontece com a baixa do IVA da energia, uma “probabilidade remota”, ou o aumento das pensões, área em que o Governo não se compromete. Também não há propostas para melhorar as condições dos trasbalhadores por turnos.

Conclusão? É um Orçamento “feito a pensar unicamente no excedente”. E, assim sendo, a direção do BE vai agora avaliar o documento tendo em conta “as insuficiências, que são claras”, mas também as “reais possibilidades de o melhor”. Traduzindo: os bloquistas terão de avaliar se têm de facto hipótese de incluir medidas significativas nas negociações para terem ganhos verdadeiros neste Orçamento, o que, à partida, não acontece na proposta do Governo.

PCP vê "insuficiências e limitações" mas "não desiste da batalha"

Do lado do PCP, uma longa lista de “insuficiências e limitações relevantes” que o partido detetou já numa primeira leitura do documento. Opções como a prioridade dada ao excedente orçamental significam não só que as “questões centrais” ficam sem resposta como que o ritmo da geringonça “não prossegue” e, em certos casos, é mesmo “travado”.

Não é um retrato otimista o que os comunistas fazem deste Orçamento, cuja responsabilidade é totalmente imputada ao Governo - desta vez, como o PCP fez questão de fazer logo no arranque da preparação do documento, não houve “negociação” propriamente dita, nem os comunistas se dispuseram a isso. O resultado? O PCP “não desiste de nenhuma batalha antes de a travar”, mas tem uma longa lista de defeitos que gostaria de ver corrigidos neste Orçamento.

São eles, entre outros, as faltas de resposta às exigências para o aumento do salário mínimo e do poder de compra, do reforço de pessoal na Função Pública, do aumento das pensões, da alteração da estrutura dos impostos, da insuficiência da rede de creches ou da falta de investimento em serviços públicos. E por isso o PCP considera que falta dar “resposta aos problemas nacionais”, sem que as metas do défice (no caso, do superávit) sejam o critério principal. Do PCP, as críticas são muitas mas a porta não fica fechada: afinal, o PCP “não desiste” para já. Por definir está o sentido de voto do partido na generalidade.

PAN não se compromete

“O PAN nunca se poderia comprometer com a aprovação [do Orçamento] com uma medida de forma isolada”. Foi assim que o PAN decidiu resumir a sua posição a propósito deste Orçamento: há sinais positivos, sim, particularmente a subida do IVA das touradas, mas “o país não se resume à matéria da tauromaquia”.

André Silva não quis assim adiantar já o sentido de voto (que, se a esquerda decidisse votar contra, poderia viabilizar o documento, numa solução que contasse também com a aprovação do Livre e do PSD/Madeira). Mas fez notar que este é um orçamento de “continuidade” na prioridade que continua a dar às contas certas, em detrimento do investimento público: uma “perda de oportunidade” de usar o excedente para repor os direitos dos trabalhadores.

Para mais, o PAN já concluiu que “a matéria ambiental não é uma prioridade para o Governo”, com um fundo ambiental em que apenas 17% das verbas “se destinam ao que interessa”: a adaptação e o combate às alterações climáticas. De resto, o que o PAN vê, e apesar de terem sido acolhidas algumas das suas medidas (IVA das touradas, investimento na agricultura biológica ou extensão do programa Housing First), são “borlas fiscais para a EDP” e, no geral, uma proposta “pouco ambiciosa”.

PEV vê lado negativo e positivo

Do lado dos Verdes, cautela: o partido ecologista não adianta o seu sentido de voto na generalidade e pouca análise faz do documento que Mário Centeno foi entregar ao Parlamento na noite de segunda-feira. Ainda sem ter feito a “leitura mais atenta” que o Orçamento exige, estão identificados alguns “sinais negativos e positivos”. Entre os primeiros, uma reivindicação da esquerda que não foi acolhida: o “acentuar da natureza progressiva” do IRS - ou seja, e no caso da exigência concreta do PEV, o desdobrar para um mínimo de oito escalões - não se confirmou e não consta da proposta do Governo. Entre os aspetos positivos, o reforço da agricultura biológica e das medidas de apoio à floresta. Mas nada disto é suficiente para o partido adiantar qual a avaliação global que faz do documento.

Livre queixa-se do PS, mas não será "obstáculo"

No final da audiência com o Presidente da República, Joacine Katar Moreira teve uma declaração curiosa: a deputada do Livre recordou que “um dos grandes objetivos” do partido, a revisão da lei da nacionalidade, “foi chumbado pelo PS”, assim como o aumento do salário mínimo nacional para 900 euros que também ficou por cumprir. Os avisos de Joacine significam um eventual chumbo ao Orçamento? A deputada não concretizou, mas o cartão amarelo já foi mostrado.

Para o Livre, importa agora perceber se este documento dá resposta orçamental ao combate às alterações climáticas e às necessidades de justiça social identificadas pelo Livre. Ainda assim, Joacine acrescentou: "O Livre não tem intenção imediata de constituir um obstáculo (à aprovação do OE)"

De resto, e com alguma ironia à mistura, Joacine Katar Moreira disse que até agora só ouviu o Governo e Mário Centeno a falarem de um “orçamento único e maravilhoso”. “É exatamente isto que vamos confirmar. Vamos analisar impecavelmente este Orçamento”.

A estratégia passa agora por marcar reuniões com a esquerda parlamentar (PAN incluído) para garantir que este será um Orçamento verdadeiramente de esquerda. "Nunca nos passará pela cabeça que este primeiro Orçamento, neste primeiro ano de legislatura, seja um orçamento de remendos. Tem de ser um Orçamento ambicioso, progressista, de esquerda e ambientalista", assegurou por sua vez Pedro Mendonça, dirigente do Livre, que acompanhou Joacine nesta audiência.

PSD não se compromete com chumbo, mas critica Orçamento...

A primeira reação oficial do PSD apareceu pela voz do deputado Afonso Oliveira, que começou, precisamente, por lamentar o pouco tempo dado aos partidos para se pronunciarem sobre o documento. Ainda assim, e mesmo reservando o sentido de voto para um “momento mais oportuno”, o social-democrata classificou o Orçamento como de “continuidade, mas pelas más razões”.

Para o PSD, o Governo perdeu uma oportunidade ao continuar a insistir no aumento da carga fiscal e ao não prever o investimento público de que o país precisa. “É, do nosso ponto de vista, um erro”, assumiu Afonso Oliveira, vice-presidente da bancada.

… e não fala sobre sentido de voto do PSD/Madeira

Quando confrontado com as notícias - avançadas pelo Expresso e pelo jornal Observador - de que os três deputados do PSD/Madeira, em articulação com o presidente do Governo regional Miguel Albuquerque, podem optar pela abstenção, Afonso Oliveira classificou a questão como um “não-assunto” e atirou qualquer comentário para outro momento, quando tudo estiver mais clarificado.

Tal como o Expresso explica aqui, o voto dos três deputados do PSD eleitos pelo arquipélago ainda não está decidido, mas as negociações têm corrido bem e, pelo menos, a abstenção parece assegurada.

No executivo regional há ideia de que, neste momento, não seria justo votar contra um orçamento que clarifica, de uma vez, qual será o papel do Estado na construção do novo hospital central do Funchal. Desta vez, é assumido que a República assume metade do custo da obra e dos equipamentos – metade de 265 milhões de euros mais o IVA – e garante um aval ao empréstimo que a região fizer para suportar a parte de cabe à Madeira pagar.

“Orçamento é o contrário do que o país precisa”

Sem grandes surpresas, o CDS votará contra o Orçamento. No Parlamento, a deputada Cecília Meireles renovou as críticas que os democratas-cristãos vêm fazendo ao caminho seguido pelo Governo, acusando Mário Centeno desenhar um documento que representa exatamente aquilo de que o país não precisa.

Para o CDS, este Orçamento representa um caminho contínuo de aumento da carga fiscal, traz a estagnação do ritmo de crescimento da economia portuguesa e a “manutenção do nível de cativações” responsável pela “degradação” dos serviços públicos.

Cecília Meireles acusou ainda Mário Centeno de “andar a brincar” com o conceito de carga fiscal, encontrando “sucessivas desculpas” para justificar o aumento desta rubrica. “Tal como disse o ministro das Finanças, quem paga o excedente são os contribuintes. E quem pagou as contas certas foram também os contribuintes”, denunciou a democrata-cristão.

Reconhecendo que, aqui e ali, o Orçamento pode ter medidas positivas, Cecília Meireles assegurou que, “para já”, o voto do CDS será “naturalmente” contra.

IL confirma voto contra

O Iniciativa Liberal já tinha sentido de voto anunciado - o chumbo - e a leitura do documento só veio “confirmar totalmente” essa posição. O que o partido lê no documento é um Estado “demasiado pesado e opressor”, com uma “carga fiscal a subir” e uma não atualização dos escalões de IRS que na prática significa “aumentar os impostos encapotadamente”. No geral, um Orçamento com “muito pouca ambição”.

Dois exemplos desta última crítica: as reduções de IRS que são aplicáveis apenas aos jovens que entram agora no mercado de trabalho e aos pais que têm o segundo filho (e que só pagarão menos imposto caso ambos os filhos tenham menos de três anos). “É um orçamento que acaba por ser uma mentira: parece dar muita coisa a muita gente e acaba a não dar resposta a nenhum problema de fundo”.

Chega! diz que Orçamento “fica muito aquém”

No final da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, André Ventura, deputado do Chega!, fez uma primeira análise ao Orçamento do Estado para 2020, defendendo que o exercício “fica muito aquém” do que era expectável.

Mesmo salvaguardando que o Chega! “ainda não definiu o seu sentido de voto final”, André Ventura garantiu que há três linhas vermelhas para o partido aceitar olhar para o Orçamento: o reforço dos subsídios para as forças de segurança, o subsídio de alojamento para professores, que estão hoje “numa situação verdadeiramente vergonhosa”, e ainda a revisão da carreira e dos suplementos dos profissionais de saúde.

André Ventura criticou ainda revisão dos escalões do IRS abaixo da inflação, sublinhando que tal significará uma perda do poder real de compra, uma contradição em relação ao que vêm defendendo os socialistas.

PS pressiona esquerda: não há razões para "rutura"

Já o PS aproveitou para deixar uma série de recados aos ex-parceiros de geringonça. O deputado e vice da bancada socialista João Paulo Correia foi o porta-voz dos avisos: “Todas as propostas” de alteração ao Orçamento “terão de ter responsabilidade” e apresentar medidas de compensação. Os exemplos dessas alternativas foram recheados de farpas: “Têm de dizer se vão cortar no pessoal da função pública, no SNS, nos serviços públicos, no investimento…”.

Quanto à aprovação do documento pela esquerda, o PS diz não ter dúvidas: o Orçamento é de “continuidade” relativamente aos tempos da geringonça e portanto “não parece” haver razão para que haja “alguma rutura”. O texto “não traz um único retrocesso” face à anterior legislatura, defendeu o deputado.