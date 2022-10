No Orçamento de 2020, Centeno está ainda mais longe do Bloco e PCP

Jerónimo de Sousa avisou domingo que o PCP não passaria cheques em branco. Catarina Martins afirmou na segunda-feira que o orçamento é “insuficiente”. Cruzando as principais reivindicações dos antigos parceiros dos socialistas com o OE2020 que Mário Centeno entregou entretanto no Parlamento, percebe-se que as distâncias aumentaram neste início de legislatura - e que não houve realmente uma negociação prévia à entrega do Orçamento. Se este documento “foi dialogado, conversado, debatido em inúmeras reuniões”, como disse Centeno ontem à noite”, as propostas nele contidas mostram porque ficou de fora a palavra que era usada antes: “Negociado”.

Numa nota pessoal que abre o Relatório entregue na AR, o próprio Mário Centeno faz o preâmbulo e dita a necessidade de um caminho mais prudente: “Os resultados alcançados pelo esforço dos Portugueses são de extrema importância dados os desafios que se antecipam, num contexto externo de incerteza e de aumento dos riscos económicos e financeiros à escala global (…). Em 2020, Portugal deverá alcançar um saldo orçamental ligeiramente positivo (0,2% do PIB), sem paralelo no período democrático português. Um resultado da maior importância para a resiliência das finanças públicas a variações

cíclicas da atividade económica e eventual materialização de riscos externos.”

É precisamente esse excedente “sem paralelo” que ameaça tornar difíceis as conversas que, assumiu Centeno, “vão continuar”.

A lista do Bloco

Começando pelo Bloco. O partido de Catarina Martins exigiu “mais investimento” - e é verdade que o Governo o promete: cerca de 600 milhões a mais do que no estimado em 2019. Acontece que todo esse acrescento (que é uma previsão) já estava previsto desde a legislatura anterior. A maior parte dele em transportes públicos, sobretudo em ferrovia. Mas o Bloco exigia, por exemplo, muito mais em habitação, onde o OE 2020 não acrescenta aos planos anteriores. E também em Educação, onde pouco mais se acrescenta para além da intervenção em três escolas, via Parque Escolar.

Onde há mais dinheiro público prometido é no SNS, até mais do que pedido pelo Bloco: o Governo promete gastar mais de 900 milhões face ao orçamentado em 2019, quando os bloquistas pediam 800. Aí houve uma aproximação aparente, mas Centeno pôs no documento moedas de troca: critérios muito mais exigentes de controlo de custos no SNS, que passam por um “novo ímpeto ao exercício de revisão da

despesa, implementando um conjunto de iniciativas com potencial significativo para melhorar a eficiência do SNS”. Se alguns são fáceis de aceitar pela esquerda, outros não - como a revisão “da rede de prestação de cuidados de saúde do SNS”, nomeadamente da “(re)organização de urgências metropolitanas, regionais e institucionais”. Ou uma ameaça de penalização das faltas ao trabalho.

Ainda na área do SNS, fica de fora dos planos do Governo o caminho para a exclusividade dos médicos - ou dos diretores de serviço, o mínimo exigido por Catarina Martins. A implementação da Lei de Bases é referida, mas sem este ponto em concreto.

“Melhorar os rendimentos do trabalho” era outra das prioridades dos bloquistas, que queriam ver aprovadas medidas já neste Orçamento. Neste ponto, também não há aproximação: as novas tabelas de retenção na fonte de IRS tiram poder de compra; e mesmo no que respeita a pensões, o “aumento real” prometido pelo Governo não só não é universal, como é curto para a ambição do Bloco.

Avante?!

Quanto ao PCP, a lista de exigências incluía pontos ‘impossíveis’ para os socialistas, como um aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional para os 850 euros. Ou como a valorização das carreiras da Administração Pública e reconhecimento integral do tempo de serviço prestado para efeitos de progressão. Neste plano, o que está previsto é a aplicação do que ficou decidido na legislatura anterior. De resto, os quadros do Orçamento mostram que é essa herança que mais pesa nas despesas com pessoal que sobem 3,3% em 2020: mais de 500 milhões de euros, com que o governo justifica a pouca margem restante para a “primeira atualização de salários” no Estado desta década - apenas de 0,3%.

Do PCP vinha também o pedido para a “revogação das normas gravosas da legislação laboral”. Mas neste ponto o Orçamento é claro: 2020 é ano para “implementar” essa legislação.

Quanto ao “aumento geral e real das pensões de reforma”, há uma porta entreaberta: o articulado do Orçamento deixa a hipótese em aberto, embora apenas para as pensões mais baixas - mas pelo caminho introduz uma fórmula alternativa: uma “nova trajetória de reforço do Complemento Solidário para Idosos, através de um aumento progressivo do valor de referência para um valor acima do limiar da pobreza”. O montante é curto, 14 milhões de euros, porque a aproximação será faseada pela legislatura.

Outra reivindicação chave dos comunistas fica definitivamente excluída. Se Jerónimo de Sousa queria uma “creche gratuita para todas as crianças até aos três anos”, leia-se pública, o Governo PS abre a porta à extensão das parcerias com o terceiro setor para ganhar as vagas que ainda faltam. E acrescenta um apoio para as famílias que deixem os filhos nestes estabelecimentos (mas só a partir do segundo).

Falta ainda dizer que há pouco entendimento à vista no pedido para um “programa ambicioso de financiamento dos serviços públicos essenciais”, pelo menos face ao que já estava em projeto na legislatura anterior, embora a contratação de “milhares de profissionais” tenha um princípio de acordo no SNS. Mesmo assim, o Orçamento é claro ao dizer que será feito um plano cuidadoso para que as contratações sejam apenas as necessárias.

Os comunistas também não poderão apanhar muitos louros do reforço de apenas 20 milhões para o programa de passes sociais a preços reduzidos (depois de terem pedido um reforço das medidas de redução do tarifário nos transportes públicos e aumento da oferta). Muito menos ainda com a sua contínua reivindicação do fim das propinas no ensino superior - o limite máximo fica intocado neste documento e o Governo, uma vez mais, optou por um caminho diferente, o do aumento do número de bolsas.

Dois pequenos passos

Onde se pode, talvez, falar de maior aproximação é no outro pedido, o da “universalização e majoração do abono de família e do reforço das prestações sociais”. Não que tenha ficado assim no OE2020, mas porque o PS tinha alguns desses pontos no seu programa eleitoral. Haverá mais abono de família, sim, para dois escalões específicos. E alguns apoios sociais majorados: o reforço dos apoios à natalidade e à parentalidade; e o aumento dos apoios às pessoas com deficiência e incapacidades.

Quem já pode ficar com um sorriso, entretanto, é o social-democrata que foi reeleito presidente da Região Autónoma da Madeira: no OE2020, estão já sinalizadas duas das suas reivindicações: a atribuição de um subsídio social de mobilidade (100 milhões de euros) aos cidadãos beneficiários, no âmbito dos serviços aéreos entre o continente e a Região Autónoma dos Açores e entre esta e a Região Autónoma da Madeira. E a transferência de 17,2 milhões de euros para a Região “associada ao apoio financeiro à construção do futuro Hospital Central da Madeira”. Não é tudo, mas é um caminho.

O PAN, por seu lado, também vê parte dos seus pedidos contemplados: vêm a caminho novas ecotaxas, como a aplicada sobre os materiais com que são distribuídos os “takeaway”; e é aumentado o IVA sobre as touradas (se desta vez o PS deixar). Também é um princípio de conversa.