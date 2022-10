“Histórico” e incompreendido. O Orçamento, segundo Centeno

Auto-elogiosa, auto-justificativa, negacionista, recheada de avisos e de recados para a esquerda, mas também para os pares de Governo, e, em muitos momentos, tensa. Foi assim a conferência de imprensa de Mário Centeno, que apresentou esta terça-feira as principais linhas da proposta de Orçamento do Estado para 2020, poucas horas depois de a ter entregado no Parlamento. E não poupou nas palavras: este Orçamento é “histórico”, repetiu à exaustão, incompreendido, porque oposição (e comunicação social) continua sem perceber esse mesmo carácter histórico do documento, unânime dentro do Governo e de normal continuidade - apesar do que dizem Bloco de Esquerda e PCP.

Até às perguntas dos jornalistas, que irritaram de sobremaneira o ministro das Finanças, o registo foi sempre o mesmo: o saldo estrutural é “histórico”, o excedente orçamental é “histórico”, as taxas de juro da dívida pública são “históricas”, a economia portuguesa “cresce mais do que a Zona Euro, porque investe mais, exporta mais e tem o seu crescimento menos sustentado em consumo público”, e “os que dizem o contrário estão simplesmente errados”, sintetizou Mário Centeno.

Isto apesar do aumento da carga fiscal, conceito que o ministro continua a questionar, e da atualização dos escalões do IRS abaixo da inflação, que significa uma objetiva perda de poder compra - facto que Centeno refutou, garantindo que “os funcionários públicos vão ter um aumento médio de 3,2% no próximo ano através das progressões de carreira”. Quanto às queixas de falta de investimento público, Mário Centeno voltou a desconsiderá-las. “O investimento público não é um livro infantil”.

Além da defesa dos méritos deste documento (“credibilidade”, foi outra das palavras mais repetidas por Centeno) e das críticas às perguntas da comunicação social (a propósito de um novo aumento extraordinário das pensões, que Centeno nunca esclareceu, o ministro acusou os jornalistas de insistirem em tentar discutir aspectos que não estão no OE), a catadupa de recados políticos acabou por dominar grande parte da conferência de imprensa. Com dois alvos: Bloco e PCP, claro, mas também os restantes membros de Governo.

Para a esquerda, Centeno disse e repetiu que este Orçamento tem cinco prioridades: SNS, redução da pobreza, jovens, desafio demográfico e investimento. Se quiserem alterar estas prioridades, têm de apresentar alternativas", avisou o ministro. O mesmo vale para a redução do IVA da energia para 6%: se BE e PCP tiverem a tentação de formar uma coligação negativa com o PSD então terão de prestar contas ao país. "Todos aqueles que fazem propostas têm, em nome da transparência, dizer o que farão para garantir o equilíbrio orçamental". Mais claro não podia ser.

Até José Sócrates meteu ao barulho. Para justificar a atualização dos escalões do IRS com a inflação deste ano e abaixo da prevista para o próximo ano, Mário Centeno usou o ano de 2009, o primeiro do segundo mandato de Sócrates, para defender que é preciso cautela. “Ditam as boas regras que não coloquemos à frente do tempo aqueles que são os desenvolvimentos económicos do país. Aliás temos excelente exemplo do risco que se corre com essas atitudes, quando as previsões não são confirmadas. 2009 é um bom exemplo disso.”

Mas os avisos chegaram também para dentro do próprio Conselho de Ministros. Centeno tinha a mensagem preparada e apareceu no salão nobre do Ministério das Finanças para negar as divergências conhecidas no seio do Governo e para acusar os jornalistas de prestarem um mau serviço ao país. "O eco das batalhas internas é um mito, não existe. Nem tudo o que vocês escrevem é verdade, é preciso que se diga. Se continuam a fazer análises políticas com base em fontes não identificadas, os senhores jornalistas não estão a fazer um bom serviço ao país”, apontou Centeno. O ministro referia-se às notícias sobre o choque frontal entre Eduardo Cabrita, da Administração Pública, avançadas pelo jornal “Público”, mas também sobre o braço de ferro com Marta Temido, da Saúde, que o Expresso contou ao detalhe na última edição em papel. Curiosamente, foi sobre o investimento na Saúde que Centeno se permitiu ir mais longe nos alertas: “O binómio responsabilidade e autonomia tem de ser levado muito a sério. Os serviços públicos não são um depositário de recursos públicos. Ninguém pode ficar sem responder pela utilização dos serviços públicos”. Para bom entendedor…

Sinal de que o tom de negação relativamente à dissintonia no Governo pautou o discurso do ministro das Finanças foi a forma como Mário Centeno terminou uma conferência de imprensa que deveria ser sobre o Orçamento do Estado para 2020 a explicar que a divergência pública e notória com António Costa em relação ao futuro orçamento da zona Euro é, afinal, uma não divergência: o primeiro-ministro até compreende o instrumento e está apenas a lutar por mais recursos, salvaguardou Centeno. Ora, não foi exatamente isso que defendeu António Costa quando, no Parlamento português, na última terça-feira disse claramente que este instrumento, desenhado pelo presidente do Eurogrupo e ministro das Finanças português, "tem de levar uma volta muito grande para ser uma ferramenta útil”.

Seja como for, com ou sem divergências internas, Mário Centeno enfrentará agora o verdadeiro desafio deste início de legislatura: com a proposta de Orçamento entregue, terá de garantir que as negociações para aprovação do documento não desvirtuam o caminho que escolheu. Para isso, terá de fazer valer o peso político que (ainda) tem no Conselho de Ministros.