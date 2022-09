BE pede mais do que baixa simbólica no IVA e pressiona: “PS tem de saber que não tem maioria absoluta”

A quatro dias de ser conhecida a proposta do Governo para o Orçamento do Estado, o Bloco de Esquerda recebeu a primeira boa notícia… e aumentou a pressão. Esta quarta-feira à noite, poucas horas depois de o Executivo ter anunciado que vai investir 800 milhões de euros do SNS - um montante que o Bloco tinha proposto -, Catarina Martins reconheceu o avanço mas aproveitou para voltar a pôr em cima da mesa o seu caderno de encargos, com a baixa do IVA em destaque.

Na Grande Entrevista transmitida pela RTP3, a coordenadora bloquista deixou avisos ao ex-parceiro de geringonça: o PS “tem de saber que não teve maioria absoluta” e que “o seu mandato é para negociar uma solução”. Por isso, o Bloco, apesar de reconhecer que o dia foi de boas notícias, continua a fazer pressão, nomeadamente noutro dos temas quentes do Orçamento: a baixa do IVA da energia.

Com uma hipótese de aprovação forçada à vista - PSD, BE e PCP já sinalizaram que podem alinhar vontades para reduzir o imposto contra o Governo -, António Costa veio esta terça-feira tentar acalmar as “ansiedades” dos outros partidos dizendo ter enviado uma carta à Comissão Europeia para que esta permita que o IVA passe a variar consoante o consumo (criando, para isso, escalões).

Ora na RTP3 Catarina Martins lembrou que a proposta já tinha sido levada à negociação do Orçamento passado pelo Bloco, e que nessa altura o Governo disse que tal seria impossível. Ou seja, o BE espera agora que a medida “não seja colocada no OE para depois haver um chumbo de Bruxelas e deixar tudo na mesma” - por outras palavras, que não esteja a servir para o Governo ganhar tempo, sabendo que a medida pode ser inviável. “É preciso que Portugal tome uma decisão de, se não avançar de uma forma, avançar de outra. É preciso que não seja uma baixa simbólica” e que não se reduza a um montante que servirá para pagar um ou dois cafés por mês (cálculo feito no ano passado, quando o IVA para as potências contratadas mais baixas foi reduzido).

Não é o único ponto que continua a constar do caderno de encargos do Bloco. Como o partido já tinha feito saber nesta quarta-feira, o investimento de 800 milhões na Saúde é um passo positivo mas falta dar resposta a outras preocupações, como garantir que as contratações prometidas de 8400 profissionais são líquidas - ou seja, não servem apenas para cobrir as faltas de quem precisa de ser substituído - ou dar resposta à questão da exclusividade no SNS, que o BE quer começar por aplicar aos diretores clínicos.

Outra pasta é a dos aumentos propostos esta quarta-feira, pelo Governo, para a função pública, de 0,3% - abaixo do valor da inflação. Um aumento que, diz Catarina Martins, não é “aumento” nenhum, “não se vê, não existe, é zero” - para se ver, tem de garantir que aumenta o poder de compra dos portugueses. Tudo somado, um conjunto de áreas em que o BE ainda espera por melhores resultados - hoje teve um primeiro sinal, na Saúde, sua prioridade principal para este Orçamento - e em que as medidas já não são, como na legislatura passada, de “emergência”, mas antes estruturais. É essa necessidade de apostar em reformas de futuro que, diz a coordenadora do BE, é o “grande problema para algum entendimento nesta legislatura”.

O BE recusa dizer para já se medidas como o pacote da Saúde tornam uma viabilização do OE mais provável - mas deixa desde já claro que achará “bizarra” a possível opção do PS por juntar os votos favoráveis de PSD-Madeira, PAN e Livre e aprovar assim o primeiro Orçamento de uma legislatura em que não há acordo escrito nem parceiros formais e, por isso, o “horizonte” é mais difícil de definir.