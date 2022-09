Orçamento. Bloco anota “primeiro sinal” positivo do Governo, PCP espera para ver

O número chave é comum: 800 milhões de euros era o investimento que o Bloco de Esquerda reclamava para o Serviço Nacional de Saúde e 800 milhões de euros foi o montante anunciado esta quarta-feira pelo Governo, para esse efeito. A “agradável surpresa” que António Costa tinha mencionado, há duas semanas, num debate quinzenal foi recebida pelo Bloco de Esquerda com agrado qb - é um “primeiro sinal” positivo para o Orçamento - e pelo PCP com reservas - é preciso “esperar para ver”.

Os bloquistas tinham, há dez dias, apresentado o seu plano para a Saúde, que propunha um investimento de 800 milhões de euros a fazer já neste Orçamento do Estado e um conjunto de quinze medidas relativas ao SNS. O que o Governo fez hoje foi, em parte, ir ao encontro dessas propostas, apresentando um plano que inclui um investimento de precisamente 800 milhões e a contratação de 8400 profissionais.

Para o antigo parceiro de geringonça, que reagiu à notícia pela voz da deputada Mariana Mortágua, este foi “um primeiro sinal de acolhimento” das propostas do Bloco de Esquerda. Numa declaração feita aos jornalistas, no Parlamento, Mortágua lembrou que o montante de 800 milhões de euros foi o indicado publicamente pelo Bloco como o “mínimo indispensável para combater a suborçamentação no setor”.

A proposta acabou por fazer caminho depois de uma apresentação pública, feita por Catarina Martins, seguida de reuniões entre os representantes do Bloco e do Governo - a culminar, sabe o Expresso, num encontro, na sexta-feira passada, que juntou o primeiro-ministro e a coordenadora bloquista. Sem fechar números nem medidas concretos, serviu para que o Bloco ficasse a saber que, como diria Costa no último debate quinzenal, haveria poucas razões para "ansiedade" e que o Governo estaria a fazer um esforço para acolher algumas das suas medidas no documento inicial.

Nem tudo são, no entanto, boas notícias para o partido de Catarina Martins. Numa altura em que as negociações para o Orçamento do Estado entram na reta final - o Governo apresenta a sua proposta na segunda-feira -, os bloquistas não deixaram de aumentar a pressão e lembrar que não só este plano do Executivo não acautela prioridades como a exclusividade dos profissionais no SNS (uma “omissão” nesta proposta) como não dá resposta suficiente ao investimento necessário em equipamentos e à autonomia dos hospitais nas contratações de recursos humanos.

Contas feitas, Mariana Mortágua lembrou repetidamente que a proposta foi apresentada publicamente pelo Bloco e acolhida - em parte - publicamente pelo Governo. As dúvidas surgiram porque, momentos antes, e também em reação à proposta do Governo, a deputada comunista Paula Santos fazia questão de salientar que o Governo “já tinha feito chegar” ao PCP o plano que “só agora tornou público” - o que indiciava que a proposta já teria estado em cima da mesa durante as negociações para o Orçamento.

Para os comunistas, o melhor será mesmo esperar para ver: até segunda-feira, dia da entrega do documento, não serão conhecidos “elementos e valores concretos” e por isso o que importa é “ver como se dá a concretização” desta proposta. Mas vão dando nota de que faz falta um levantamento das necessidades dos profissionais - incluindo o número de potenciais aposentações no SNS que aí vem.