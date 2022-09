Marques Mendes: "Antevejo tempos difíceis para a direita"

No comentário da SIC, de domingo à noite, Marques Mendes disse que o PSD pode ganhar eleições mas terá muita dificuldade em arranjar um parceiro de coligação para conseguir formar Governo, porque "o CDS está a desaparecer" e o Chega, que classificou como "um partido de direita radical, no mínimo", está a subir.

“Até agora havia um muro à esquerda, e o PS tinha dificuldade em arranjar um parceiro para formar Governo. Mas este muro caiu há quatro anos. Agora à direita pode levantar-se um muro que nunca existiu. É um problema da democracia”, afirmou, antevendo "tempos difíceis para a direita".

Marques Mendes comentou ainda o facto de as sondagens apontarem para a maioria absoluta de Boris Johnson nas eleições do Reino Unido que vão realizar-se no próximo dia 12. “Os trunfos dele é ter um adversário como o líder do partido trabalhista, porque este nunca conseguiu ter uma posição sobre o Brexit. Afastou o eleitorado".

"As pessoas estão cansadas do Brexit. Boris Johnson conseguiu encontrar um acordo e aprová-lo”, disse. Marques Mendes sublinhou ainda que, depois do Brexit, “pode acontecer a desintegração do Reino Unido, primeiro com a Escócia, e depois com a Irlanda do Norte, que podem sair e ficar na Europa.”

O pior da semana foi, na opinião do comentador, André Ventura. “Porque acabou de ser eleito e já vai mudar o programa do partido. André Ventura defendia no programa a extinção do Ministério da Educação, o fim da escola pública e do SNS, mas devem ter-lhe dito que isso não podia ser e ele vai retirar. Este homem não tem convicções. Não tem paixão nenhuma. Muda de convicções por conveniência política”, criticou.

Como melhor da semana, Marques Mendes destaca Jorge Sampaio: “É presidente de uma ONG que se dedica a ir buscar buscar jovens sírios e a integrá-los em universidades portuguesas. É um programa que está a ser um grande sucesso e que ele está agora a propor que seja replicado a nível europeu. É uma ideia muito feliz.”

Saudou ainda o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, por ter tido a ideia de passar o fim do ano no Corvo, que é a ilha mais distante e mais pequena do país.

Greta Thunberg: “Teve um papel notável. O problema do clima não é inventado. Há um urgência.”

Marques Mendes começou por criticar Greta Thunberg apesar de achar que o balanço sobre a sua actuação é positivo. “Está na moda criticá-la, em Portugal e fora. Também acho um bocadinho exagerada, um pouco radical, até fundamentalista. Mas isso é tudo normal. Ela tem 16 anos. Não vem mal ao mundo. Independentemente de ela ser radical, acho que ela tem um mérito fantástico. Teve um contributo notável para mobilizar as consciências na Europa e no mundo inteiro. Esta jovem sueca teve um papel notável. O problema do clima não é inventado. É uma urgência.”

O comentador considerou ainda ridículo o comportamento do Ministro do Ambiente, por ter escrito uma carta dirigida à jovem, a apresentar contas. “Ela é um símbolo, mas não é uma autoridade.”