Livre discute este domingo conflito entre Joacine e a direção do partido

A Assembleia do Livre decide este domingo o desfecho do conflito que opôs Joacine Katar Moreira e a direção do partido e que foi precipitado pela abstenção da deputada na votação de uma proposta que condenava Israel por agressões na Faixa de Gaza.

Coube ao Conselho de Ética e Arbitragem rever e analisar todos os comentários e acusações feitas desde então. A deputada chegou a acusar o partido de falta de apoio e a dizer que foi eleita sozinha. O advogado Ricardo Sá Fernandes elaborou o parecer.

Este domingo, o tom tanto de Joacine como de Rui Tavares, fundador do Livre, foi mais conciliatório. “Não existe conflito absolutamente nenhum. Há uma relação de diálogo e de entendimento”, declarou a deputada à entrada da reunião na sede do partido. Já Rui Tavares lembrou que “todos os partidos têm conflitos e o que os distingue é como os sabem resolver”. “Estou certo que o Livre vai distinguir-se nesta matéria”, reforçou.

No final do mês de novembro e por causa das críticas a falhas de comunicação e de apoio entre Joacine e a direção do partido, foi decidido levar o assunto ao conselho de jurisdição. Além de esclarecer e encerrar a questão, o conselho admitiu a possibilidade de se avançar com ações disciplinares, que podiam incidir tanto sobre a deputada como o grupo de contacto, órgão que dirige o partido.