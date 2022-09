João Cotrim Figueiredo quer foco na “juventude” e na “criatividade”, sem esquecer o clima

O candidato único à liderança do Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim de Figueiredo, admitiu que o partido tem agora mais responsabilidades e considerou a juventude como a principal aposta, apelando à “criatividade” dos mais novos na III Convenção Nacional do IL.

“É surpreendente e quase chocante perceber que não há nenhum partido que escolheu estrategicamente a juventude como alvo. É absolutamente bizarro e nós temos essa capacidade, as nossas mensagens são todas úteis e relevantes para a juventude”, declarou durante a apresentação da moção de estratégia global “Juntos a Liberalizar”, que será votada esta tarde.

Garantindo que, com esta opção, o IL não está a desistir de outras gerações, o candidato único à liderança do partido explicou que a estratégia passa por aproveitar um “espaço desocupado” e todo o “dinamismo” e a “energia” dos mais jovens. “A Iniciativa Liberal também não pode ficar fora do debate do Ambiente”, observou Cotrim de Figueiredo, numa primeira referência à questão das alterações climáticas, que não está incluída no documento.

“Nesta nova fase, temos que aproveitar as oportunidades e não cair nos erros ou falhar os desafios que essas oportunidades encerram. Se estamos na piscina dos grandes, temos de nadar crawl num estilo razoavelmente digno”, sinalizou.

Defendendo que o IL precisa de se consolidar a nível nacional e de ser “eleitoralmente eficaz”, Cotrim de Figueiredo admitiu também que é preciso gerir bem os riscos. “A nossa ambição de crescimento traz enormes desafios. Uma das primeiras conclusões óbvias é que isso é impossível sem organização”, insistiu.

Entre as principais bandeiras do partido, o deputado único do IL destaca a descida da carga fiscal, o combate à corrupção, a reforma do sistema eleitoral, a descentralização e a visibilidade dos custos do Estado.

“Porque estamos há demasiado tempo nesta teia, neste marasmo socialista. Só há uma maneira que quebrar: lutar e lutar. Estão todos convocados para este combate”, rematou.