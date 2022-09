Carlos Guimarães Pinto: “Conseguimos marcar um golo mais cedo do que o esperado. Mas isso não muda nada”

“Conseguimos marcar um golo mais cedo do que o esperado. Mas isso não deve mudar em nada a nossa forma de ir a jogo. Continuamos zero a zero”. Foi assim que o presidente demissionário da Iniciativa Liberal (IL), Carlos Guimarães Pinto, traçou o diagnóstico do partido que ajudou a fundar há dois anos, na abertura da III Convenção Nacional da Iniciativa Liberal que decorre no auditório da Biblioteca Municipal do Pombal.

Através de uma mensagem em vídeo, gravada no Vietname onde está a lecionar, Carlos Guimarães Pinto desejou “boa sorte” ao seu sucessor, João Cotrim de Figueiredo, que encabeça a lista única à Comissão Executiva e disse esperar que o IL tenha muito mais trabalho pela frente. “Espero que tenham tarefas muito mais complicadas no futuro”, insistiu.

“Foi um prazer ter liderado o partido na fase inicial. Corremos apenas o primeiro quilómetro da maratona. É com muita felicidade que estamos no pelotão da frente. O próximo objetivo é ganhá-la”, acrescentou o líder demissionário do IL, defendendo que o partido precisa de se “solidificar” e de “crescer” nos centros urbanos e também no resto do país, mantendo-se como um “movimento de contracultura”, “moderado" e “não populista”.

Carlos Guimarães Pinto sustentou ainda que a liberdade precisa de um partido como o IL, que luta pelo progresso e pelas ideias liberais. “Precisamos de gente capaz e de inteligência”, sublinhou.

Desejando “boa sorte” ao seu sucessor, o presidente demissionário do IL defendeu que João Cotrim de Figueiredo e a sua equipa “têm competência e capacidade para levar o partido a outro nível”.

Rodrigo Saraiva, responsável pela comunicação do IL, fez questão de agradecer a dedicação e o trabalho de Carlos Guimarães Pinto ao longo dos dois últimos anos. “Que ano vou levar para a minha vida, que rasgo e criatividade o Carlos trouxe. É um ano que não vamos esquecer”, garantiu, sob o forte aplauso de mais de 200 militantes.“É preciso ter um partido de pessoas com noção que fazem o combate ao socialismo e ao surrealismo”, concluiu.

Na agenda desta Convenção Nacional encontra-se a eleição da lista única à Comissão Executiva com a Moção de Estratégia Global “Juntos a Liberalizar” encabeçada pelo deputado João Cotrim de Figueiredo e a eleição dos lugares vagos no Conselho Nacional e no Conselho de Jurisdição.