Perfil. João Almeida, o candidato com o trauma do Belenenses

Os resultados eram francamente maus, as perdas constantes. Não havia dinheiro para nada, a situação era quase de insolvência. E foi aí que João Almeida decidiu entrar em jogo. Este podia ser o início da história dos dias em que este deputado e ex-governante decidiu concorrer à liderança do CDS num dos piores momentos da história do partido, mas também é a história de João Almeida quando, em 2010, se tornou o presidente mais jovem de sempre do Belenenses, o seu clube do coração, que era então uma casa em ruínas.

Na altura, o Belenenses estava “próximo da insolvência”, tinha “descido de divisão em futebol” e contava com “umas piscinas em ruínas”. Porquê avançar? “Foi um impulso de paixão clubística” que até levou a que renunciasse ao seu cargo de secretário-geral do CDS. Resultado? “Dez longos meses” que foram “traumatizantes” para Almeida. O deputado ainda se lembra de receber, “na mesma manhã, três agentes de execução, dois deles com agentes da PSP ao lado, para penhorar coisas”. Acabou por sair: pediu a substituição meses depois, quando “o desgaste estava no limite”.

