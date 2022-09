Debate quinzenal. Haja Saúde!

Jerónimo de Sousa ainda fez a pergunta a António Costa - aceita ou não baixar o IVA da luz para 6% (medida em que PCP, BE e PSD estão de acordo) - mas ficou praticamente a falar sozinho. Nem Catarina Martins, nem Rui Rio quiseram agitar o papão da coligação negativa que pode ameaçar a aprovação do próximo Orçamento de Estado e o primeiro-ministro resolveu o assunto com uma espécie de 'nin': "o custo da tarifa já foi sendo reduzido nesta legislatura". É cedo para dramatizer o OE e Costa aproveita os últimos debates quinzenais antes da hora da verdade sobre que cordões deixa Centeno alargar à bolsa para ir amaciando as oposições. Desta vez, a "surpresa agradável" foi dedicada ao setor que rebenta pelas costuras - a Saúde. Costa levou no bolso um dois em um: um programa de investimentos "para toda a legislatura" e um "plano sustentado de suborçamentação do setor".

Catarina Martins ainda agitiou o papão das Finanças - "o principal adversário do SNS chama-se Mário Centeno" - mas o anúncio do PM aconselha calma. Já falta pouco, o Orçamento será conhecido no dia 16.

Desta vez, Rui Rio não perdeu tempo com a Saúde. Apostado em aproveitar o mais possível o seu (passageiro) lugar de deputado para a campanha interna no seu partido onde o acusam de ser uma espécie de muleta do Governo sem se assumer como dervadeiro líder de uma oposição alternativa, o líder do PSD tem seguido uma linha nos debates quinzenais - mostrar que está clara e distintamente à direita de António Costa. O tema escolhido foi a política económica e a política fiscal, com Rio a acusar o Governo de desincentivar a poupança e de com isso comprometer um fator estratégico para a economia. O exemplo escolhido pelo líder do PSD veio cirurgicamente com um cheirinho a capital: "