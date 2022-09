José Eduardo Martins compara Montenegro a uma "garrafa de ketchup por estrear": "Quando sai, estraga o prato"

José Eduardo Martins, antigo secretário de Estado no governo de Durão Barroso e destacado apoiante de Miguel Pinto Luz, criticou Luís Montenegro depois de o ex-líder parlamentar do PSD ter defendido, em declarações ao Expresso, um referendo à eutanásia.

Num texto publicado na sua página pessoal de Facebook, José Eduardo Martins chega mesmo a comparar Montenegro a um frasco de ketchup. "Esta candidatura parece um garrafa de ketchup por estrear : bate-se, bate-se e não sai nada. Quando sai estraga o prato...", escreve o social-democrata.

No entender do apoiante de Pinto Luz, esta posição assumida por Montenegro contraria a natureza do partido. "Se há coisa em que o PSD se distingue como liberal é por deixar, nestas coisas, cada um com a sua consciência, no fundo a melhor das companhias", sublinha, antes de rematar: "Muito estreito é o caminho quando cesto vai vazio...".

Em declarações ao Expresso, José Eduardo Martins reforça o que escreveu no Facebook. "A proposta política que se ocupa dos assuntos de regulação da consciência já existe, já tem representação parlamentar, e não é o PSD", sustenta.

Como explicava o Expresso na sua edição deste sábado, a eutanásia está a dividir o PSD, com Montenegro a reiterar a sua vontade de referendar o tema, com Rui Rio a ser contra e com Marcelo Rebelo de Sousa à espera das diretas do partido para ver se há margem para, a partir de Belém, patrocinar uma consulta popular.

Esta não é a primeira vez que José Eduardo Martins critica publicamente Luís Montenegro. No final de outubro, em entrevista à TSF, o antigo secretário de Estado disse que, havendo uma segunda volta entre Rui Rio e Luís Montenegro, preferia abster-se. "Também não é preciso fazer sempre escolhas."

Como o Expresso já noticiou, existe uma evidente tensão no interior da candidatura de Pinto Luz, que junta uma massa heterogénea de militantes com origens e lealdades diferentes, que mistura desiludidos com os símbolos do passismo — e, por maioria de razão, com Luís Montenegro, como José Eduardo Martins e Mauro Xavier —, e apoiantes de sempre de Pedro Passos Coelho, como Miguel Relvas ou José Matos Rosa, ex-secretário-geral do partido.

Se para uns a perspetiva de ter Montenegro a derrotar Rio é o menor dos males, para outros o sentimento anti-Rio não é suficiente para “engolir” Montenegro. Existem apoiantes que pensam a curto prazo (o importante é derrubar Rio e usar a bolsa de votos alcançada para negociar alianças com Montenegro) e existem os que pensam a médio longo prazo (se Montenegro vencer, Pinto Luz fará uma longa e indefinida travessia no deserto).

No caso de José Eduardo Martins, não parece haver margem para segundas interpretações: o caminho escolhido por Luís Montenegro não o convence de todo.