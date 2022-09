Marcelo em Itália contra “radicalismos, xenofobias e intolerâncias”

Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu esta terça-feira "a coragem, quase heroismo", com que Itália "acolheu sozinha, num momento inicial, esse drama das migrações" e colocou-se lado a lado com o Presidente de Itália, Sergio Mattarella, na defesa "de uma posição comum da União Europeia sobre migrações".

"É preciso que a UE tenha uma posição comum", afirmou Marcelo. "O problema das migrações deve ser assumido globalmente pela UE, nenhum país sozinho conseguirá resolvê-lo", concordou Mattarella. A concordância de posições marca o tom da visita de Estado do Presidente português a Itália, que termina esta quarta-feira e que o próprio classificou como de "partilha de princípios" com o homólogo italiano.

Ao lado do homem que há poucos meses travou a convocação de eleições antecipadas desejadas pelo líder da extrema-direita italiana, Matteo Salvini, num momento que sentia ser-lhe favorável, Marcelo defendeu a "rejeição dos radicalismos, xenofobias, incompreensões e intolerâncias". E criticou "alguns poderosos que colocam os seus interesses egoistas à frente de uma visão global da humanidade".

"Partilhamos os mesmos princípios", disse Marcelo para Mattarella. E o que quer isso dizer? "Dar prioridade à política sobre os egoismos economicistas" e rejeitar "intolerâncias".

Marcelo Rebelo de Sousa não teve qualquer encontro com autoridades do Vaticano - nem se encontrou com o novo cardeal português Tolentino de Mendonça, que se encontra num retiro. Mas aproveitou a presença em Roma do Presidente de Angola, João Lourenço, e encontrou-se com ele durante mais de uma hora.

No Dia da Independência para os angolanos, os dois Presidentes celebraram a data e Marcelo Rebelo de Sousa não esqueceu, no discurso que fez perante Sergio Mattarella, uma palavra sobre as "pontes" entre Europa e África e outra sobre as relações privilegiadas entre Portugal e o continente africano.

Com Portugal a preparar-se para assumir em 2021 a presidência da União Europeia, Marcelo puxa por África no contexto europeu.