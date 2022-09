Igreja avisa: posição contra a eutanásia é para ser “tida em conta”

Foi pela voz do cardeal patriarca de Lisboa - e presidente da Conferência Episcopal - que abriu, esta segunda-feira, o plenário de bispos portugueses. No discurso de abertura do encontro, D. Manuel Clemente fez referência as principais pontos da agenda. Mas, foi no tema da eutanásia - não incluído, à partida, para discussão na conferência episcopal - que o patriarca colocou a tónica principal.

"Um assunto sempre presente e que hoje nos merece redobrada atenção", justificou D. Manuel Clemente na abertura pública dos trabalhos. Não foi preciso dizer o que todos já sabem: que o Parlamento se prepara para debater um conjunto de propostas para a despenalização da morte assistida e que, com a nova composição do Parlamento, poderá ser aprovada, depois de uma tentativa falhada na última Legislatura.

D. Manuel Clemente recordou a posição tomada, em Nota Pastoral, pelos bispos portugueses, na altura em que os deputados debateram a primeira proposta de lei. "O sofrimento pode ser debelado com os cuidados paliativos, não com a morte", diziam os bispos em 2016 e reafirmam agora. "A resposta às situações difíceis só pode e deve ser o desenvolvimento e a generalização desses cuidados, dentro duma sociedade e dum Estado que se tornem também 'paliativo'", acrescenta o cardeal patriarca.

Os bispos portugueses estão, neste ponto, inteiramente alinhados com a posição do Papa Francisco. E, para que dúvidas não restem, D. Manuel Clemente citou as recentes declarações do Papa que incentivou os médicos italianos a "rejeitar a tentação - também traduzida por alterações legislativas - de utilizar a medicina para apoiar uma eventual vontade que o doente tenha de morrer". "Não existe o direito de dispor, arbitrariamente da própria vida, portanto nenhum médico pode tornar-se guardião executivo de um direito inexistente", disse o Papa Francisco.

Médicos e três principais religiões

O responsável da Conferência Episcopal sublinhou ainda a comunhão existente entre as três maiores religiões monoteistas - cristãos, muculmanos e judeus - em torno desta ideia da inviolabilidade da vida."As três religiões monoteístas partilham objetivos comuns e estão completamente de acordo na forma de encarar as seguintes situações acerca do fim da vida: a eutanásia e o suicídio assistido são moral e intrinsecamente errados e deveriam ser proibidos sem exceção", disse D. Manuel Clemente.

Há três anos, em Lisboa, representantes católicos, muculmanos, judeus, budistas e evangélicos reuniram-se num encontro inédito para subscrever uma posição conjunta em defesa dos cuidados paliativos e condenando os projetos de legalização da eutanásia, então em debate parlamentar. Mas, depois disso, em setembro último, a mesma posição foi enviada por judeus, muculmanos e cristãos ao Papa Francisco.

Além disso, o cardeal patriarca faz questão de referir que até na classe médica a questão levanta sérias dúvidas. "Recordamos a declaração de cinco antigos bastonários da Ordem dos Médicos, em setembro de 2016, quando afirma que "a eutanásia, o suicídio assistido e a distanásia representam uma violação grave e inaceitável da ética médica". E, mais recentemente, em outubro passado, segundo D. Manuel Clemente, foi a vez da Associação Médica Mundial tomar idêntica posição afirmando que "nenhum médico deve ser obrigado a tomar decisões de encaminhamento para esse fim".

As críticas ficam dadas e os avisos ao poder legislativo, também. "No atual momento sociopolítico português estas posições tão unânimes não podem deixar de ser tidas em conta", diz D. Manuel Clemente.

Os trabalhos da Conferência Episcopal Portuguesa prolongam-se até quinta-feira, altura em que encerram com uma conferência de Imprensa presidida por D. Manuel Clemente.