Marques Mendes: "Cenário em Espanha não é brilhante. Uma 3ª volta eleitoral será inútil"

Luís Marques Mendes diz que as eleições deste domingo em Espanha são uma espécie de segunda volta das legislativas de abril, mas sem uma maioria dos partidos da esquerda e da direita, tudo indica, o impasse político de governo “irá manter-se”. Para o comentador da SIC, novas eleições serão, contudo, um erro, sustentando que os espanhóis “estão saturados de ir às urnas”.

O PSOE voltou a ser o partido mais votado, embora longe da maioria absoluta, o que leva o ex-líder do PSD a antecipar que surgirá nos próximos dias “um movimento da opinião pública” para que os socialistas e o Partido Popular, enquanto maior partido da oposição, cheguem a um entendimento e “façam um esforço para viabilizar um governo minoritário”.

O cenário económico no país vizinho “é preocupante”, afirma o comentador político, com reflexos negativos no desemprego e no desenvolvimento da economia, avançando que as previsões da UE são no sentido de que a Espanha terá um crescimento abaixo dos 3% e inferior ao da economia portuguesa.

Marques Mendes destacou ainda como muito preocupante para a democracia o crescimento do Vox, alertando para o perigo do crescimento da extrema-direita e dos populismos.

O “quase desaparecimento do Ciudadanos” foi também abordado pelo comentador da SIC, concluindo que este cenário é mau para a resolução dos problemas da Catalunha.