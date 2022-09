"Calar os pequenos partidos revela medo. É um desvio democrático", diz Marques Mendes

Luís Marques Mendes arrasou, este domingo, na SIC a decisão dos partidos da esquerda de não deixarem os pequenos com deputados únicos intervirem nos debates quinzenais com o primeiro-ministro, que terá lugar já na próxima semana. Além de se estar perante “um desvio democrático”, o comentador político diz que o que aconteceu, esta semana, na Assembleia da República, tendo por justificação uma questão regimentar, “é uma desculpa de mau pagador”, aludindo ao precedente aberto na anterior legislatura de deixar falar o deputado André Silva, do PAN.

“Houve uma exceção para o PAN porquê e não para o Chega!, IL e Livre?”, questionou, respondendo que o impedimento revela “falta de respeito pela democracia e medo”. “Há medo do contraditório”, acrescenta Marques Mendes, advertindo que os portugueses elegeram os três pequenos partidos para terem voz na Assembleia da República.

Fazer o contrário é uma “prepotência e hipocrisia”, referiu ainda. Defende que a decisão seja revista de imediato, antes de concluir que “é assim que o populismo cresce e o Chega! sobe”