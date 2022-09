Entrevista a Joacine Katar Moreira: “Há intelectuais a legitimar o ódio”

É a nova estrela da política nacional. A entrada de Joacine Katar Moreira no Parlamento motivou uma chuva de críticas devido à sua gaguez, de quem considera um entrave ao seu trabalho. Mas também várias manifestações de apoio, como a carta aberta que várias personalidades publicam nesta edição do Expresso. Depois do projeto de resolução da trasladação de Aristides de Sousa Mendes para o Panteão Nacio­nal, a deputada do Livre vai dedicar-se a alterar a lei da nacionalidade. E promete fazer “imensas exigências” ao Governo na negociação do Orçamento do Estado. Quando se falou da polémica com o colunista do Expresso Daniel Oliveira, respondeu: “Não me irrite, a sério. Não insista.” Tal como na vida, a deputada gaguejou na entrevista, mas não no pensamento.

Quando se fala de Joacine, fala-se de representatividade. Quem é que representa?

Representatividade é a necessidade de a Assembleia da República ser a imagem das nossas sociedades, que têm indivíduos de diferentes origens, formações, religiões, pertenças identitárias, etnias. Uma verdadeira democracia é a que é representativa. De uma maneira simbólica estou a representar as mulheres negras, os homens negros, as mulheres em situa­ções de empobrecimento, os homens em situações de empobrecimento, os investigadores com uma vida instável. Represento as pessoas reais.

