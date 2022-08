Marcelo pressiona Governo sobre cuidadores informais e sem-abrigo

Cumprido o arranque de mais uma legislatura, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu colocar já, como prioritários, dois temas no caderno de encargos que tem para o Governo. Tanto o estatuto do cuidador informal como o objetivo de retirar os sem-abrigo das ruas em poucos anos devem merecer atenção do Executivo e ser concretizados, defende o Presidente da República.

“Este é o momento de o Governo decidir se quer ou não concluir o que começou no Governo anterior”, desafiou Marcelo em Belém, em declarações aos jornalistas. Falava sobre o objetivo que tinha estabelecido - tirar os sem-abrigo das ruas portuguesas até 2023 - e dos meios que devem ser alocados para isso mesmo. Com a mudança de responsáveis políticos, “é preciso perceber exatamente o que se vai fazer. E o tempo começa a ser curto”.

A declaração era sobre os sem-abrigo, num dia em que o Presidente tenciona fazer “um balanço” sobre a situação em Lisboa, referindo que há situações “muito complicadas” relacionadas com a falta de apoios e com abrigos a fechar (fará o mesmo no Porto, daqui a três semanas, e depois noutros pontos do país). E essas dificuldades, concluiu Marcelo, só poderão ser enfrentadas quando se souber se o Governo “mantém a mesma linha, mantém os mesmos meios e reforça esses meios”.

O raciocínio é o mesmo para o estatuto do cuidador informal, outro dos temas que são caros a Marcelo, até porque esta terça-feira se assinala o dia do cuidador - o Presidente da República considerava indispensável que a nova Lei de Bases da Saúde consagrasse este reconhecimento dos direitos de quem presta apoio a pessoas dependentes. Aprovada que está a moldura formal, falta “dar passos para que o estatuto seja reconhecido, dentro das disponibilidades do Orçamento, para apoiar quem dá vinte e quatro horas por dia ao serviço dos outros”. Ou seja, falta garantir que há verbas para transformar a teoria em realidade.

Foram dois temas que o Presidente da República não quis deixar cair na passada legislatura, uma prioridade que mantém, explicou, na mesma intervenção em que assegurou que se sente bem depois do cateterismo que fez (já corre anda seis a sete quilómetros por dia e planeia voltar a dar mergulhos no mar em breve) e que este foi um “sinal positivo” se a sua decisão for pela recandidatura (“um dos problemas que existiam aparentemente deixou de existir”, reafirmou).