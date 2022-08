Marques Mendes sobre Joacine: “Se há dificuldade de comunicação, a mensagem não passa”

“Achei o debate fraco”, começou por dizer Luís Marques Mendes, numa avaliação à primeira sessão parlamentar da atual legislatura. “Foi tudo mais do mesmo, tudo repetitivo”, acrescentou o analista político, este domingo, durante o seu espaço de comentário no “Jornal da Noite” da SIC.

Na opinião do comentador, “António Costa não esteve particularmente feliz, ao fraquejar perante as “questões sérias, importantes e pertinentes” de um Rio que “esteve globalmente bem”, com “mérito e sentido de oportunidade”.

Para Marques Mendes, “o problema maior que o PSD vai ter é mais tarde, depois das eleições diretas”, quando terá de “saber se vai estar disponível ou não para acordos com o PS”, uma vez que “Rio pensa uma coisa e Montenegro o contrário”, altura em que também terá de decidir “se está disponível ou não para viabilizar orçamentos”.

À esquerda, na opinião de Mendes, PCP e Bloco “estão numa encruzilhada e por isso é que as suas intervenções neste debate não foram carne nem peixe. O analista da SIC considera que falta aos dois partidos tomar uma decisão: “se são oposição ou se são aliados informais do Governo”. E avisa: “quanto mais tempo adiarem, pior, porque a indefinição é má conselheira”.

À direita, Marques Mendes alvitra que “o CDS vai ter mais dificuldades do que o PSD com a presença do Chega e da Iniciativa Liberal na Assembleia da República”. O comentador frisa a necessidade de os centristas resolverem os problemas internos rapidamente, caso contrário “um dia destes tem as elites mas não tem o povo”.

Os novos partidos “não impressionaram” Mendes, que dedicou alguns minutos a Joacine Katar Moreira, começando por lhe elogiar a eleição e a carreira. Há, no entanto, “um problema sério com o Livre”, que “não é ideológico, de convicções, de inteligência ou de falta de qualidades da deputada”.

O problema, sustenta Marques Mendes, “é o de fazer passar a mensagem”, que até “podia ser disfarçado numa autarquia, até mesmo no Governo, mas não na Assembleia da República que é o palco, por excelência, da oratória”.