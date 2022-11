Presidente da República já teve alta hospitalar. “Sinto-me melhor do que me sentia”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que foi submetido a um cateterismo no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, já teve alta hospitalar.

À saída do hospital, pelas 11h40 da manhã desta quinta-feira, Marcelo afirmou que a cirurgia “correu bem” e que a “evolução tem sido positiva”, sendo isso “um fator positivo na ponderação” para a recandidatura que irá fazer “daqui a um ano”, em outubro de 2020, e “não agora”.

“É sobretudo bom para a minha saúde e para este mandato sentir-me melhor do que me sentia e ter outra qualidade de saúde e de vida que não teria se não fosse a competência do Serviço Nacional de Saúde, de Santa Cruz, da equipa”, afirmou ainda o Presidente, que tem a expectativa de poder retomar a agenda a partir de domingo ou segunda-feira. Esta inclui a Web Summit, “uma tarefa ainda mais premente com a chegada do Inverno que é a dos sem-abrigo”, uma visita de Estado a Itália e uma ida a Paris.

Marcelo Rebelo de Sousa deu entrada no referido hospital na quarta-feira para fazer um cateterismo. Em comunicado divulgado na página da Presidência da República, o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental informou que a cirurgia confirmou “a existência de obstruções coronárias importantes que foram tratadas no mesmo procedimento, com sucesso e sem complicações”, prevendo a equipa médica “uma recuperação total em prazo muito curto, com retoma da atividade normal no próximo fim de semana”.