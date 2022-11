Marcelo tem alta esta quinta-feira ao meio-dia

Marcelo Rebelo de Sousa tem alta hospitalar prevista para as 12 horas desta quinta-feira, confirma a Presidência da República. O Presidente deverá falar aos jornalistas à saída do hospital de Santa Cruz, vinte e quatro horas depois de ali ter sido internado para ser submetido a um cateterismo que decorreu "com sucesso e sem complicações".

A informação foi dada numa nota publicada na quarta-feira no site da Presidência da República, onde se lia que "no exame confirmou-se a existência de obstruções coronárias importantes que foram tratadas no mesmo procedimento, com sucesso e sem complicações".

Na mesma nota, a Presidência informava estar prevista "uma recuperação total em prazo muito curto, com retoma da atividade normal no próximo fim de semana. Marcelo não tem, no entanto, agenda prevista para os próximos dias.