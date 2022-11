Presidente do Iniciativa Liberal anuncia saída. “Não me podem pedir que continue a sacrificar a minha vida”

O dia correu de feição ao Iniciativa Liberal: pela primeira vez, sentou-se no Parlamento e o seu deputado, João Cotrim Figueiredo, até entrou num debate tenso com António Costa. Mas a noite trouxe uma novidade inesperada: menos de um mês depois de o partido ter conseguido o feito histórico de eleger um deputado, o seu presidente, Carlos Guimarães Pinto, está de saída.

“A minha missão no partido ficou hoje cumprida e termina aqui”. Assim foi feito o anúncio, na noite desta quarta-feira, no Facebook do presidente demissionário. “Eu percebo a desilusão que alguns possam ter em relação a este anúncio, mas não me podem pedir mais. Não me podem pedir que continue a sacrificar a minha vida por uma causa”, justifica.

Segundo o líder dos liberais, o dia certo para o anúncio é este precisamente por ter sido o dia em que, “pela primeira vez em democracia, ouvimos no Parlamento a voz de um deputado eleito por um partido liberal”, tendo ainda por cima merecido uma “resposta azeda de António Costa”. Por tudo isto, um dia que será visto como “histórico”, acredita Guimarães Pinto.

E é por acreditar que tudo fez, e tudo sacrificou, para levar o partido até este ponto que está na hora de sair. Tendo conseguido eleger com um partido “sem dinheiro”, “sem rosto mediático”, que há um ano atravessava um momento “difícil de descoordenação operacional e principalmente ideológica” e sem grandes opções de liderança - Guimarães Pinto usa o post para brincar e lembrar que quem vingou foi “um tipo desconhecido e que até gaguejava” - a reorganização do partido foi cumprida com sucesso.

Não sem “abdicar” de muito pelo caminho, criando “as condições para que outros o possam fazer daqui para a frente”, sublinha Guimarães Pinto. Agora inaugura-se uma “nova fase” com um “novo rosto” - e uma “estratégia que tem de ser necessariamente repensada”, antecipa, vaticinando um desafio para a próxima liderança que “não será fácil”. Mas disto já não fará parte: deixa um partido com mais recursos e um rosto com exposição mediática e com “orgulho” no seu “pequeno papel”.

A principal cara do Iniciativa Liberal passa então a ser João Cotrim Figueiredo, deputado eleito nestas legislativas por Lisboa, e que se tornou assim um dos estreantes do Parlamento. Esta quarta-feira, no debate sobre o programa de Governo, atacou forte António Costa, apostando em acusações como que o PS quer manter certa parte do país na pobreza para se manter no Governo. Costa deu importância ao adversário, ripostando e ironizando até esperar que o partido não proponha o regresso do voto censitário. O momento do dia dos liberais estava feito. Agora resta preparar um (novo) futuro, com novo líder.

O partido já reagiu, agradecendo ao presidente pela "missão" que cumpriu com "dedicação, sacrifício pessoal e profissional", e à qual "outras se seguirão". O futuro será agora decidido a partir do próximo Conselho Nacional dos liberais, marcado para 17 de novembro.

Artigo atualizado às 1h19 com a declaração do Iniciativa Liberal.