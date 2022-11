Deputado do PCP Francisco Lopes cede lugar a Bruno Dias

O deputado comunista Francisco Lopes vai ser substituído pelo seu colega de bancada até ao fim da anterior legislatura Bruno Dias, para se dedicar mais às funções de direção do partido, anunciou esta terça-feira o PCP em comunicado. Desta forma, Bruno Dias já vai ter assento nos dois dias de debate do programa de Governo nesta XIV Legislatura, na quarta e na quinta-feira, segundo fonte comunista, que justificou a alteração com a "maior exigência no trabalho de direção do partido".

Francisco Lopes, que pertence à comissão política e ao secretariado do Comité Central comunista, órgão dirigente alargado entre congressos, foi eleito deputado consecutivamente desde a X Legislatura, há 14 anos, sempre pelo círculo eleitoral de Setúbal, como voltou a acontecer nas eleições legislativas de 06 de outubro, como cabeça-de-lista.

Os comunistas justificam a mudança na bancada parlamentar com "o quadro político, as perspetivas de evolução da situação nacional e a concretização dos objetivos, projeto e papel do PCP ao serviço dos trabalhadores, do povo e do país, que colocam acrescidas exigências ao trabalho de direção, à intervenção geral do PCP e também ao trabalho do grupo parlamentar do PCP na Assembleia da República, que vão ser respondidas por um menor número de deputados".

O operário eletricista, de 64 anos, muito ligado às estruturas sindicais, já foi candidato presidencial do PCP em 2011, tendo obtido 7% dos votos, face a 14% de Fernando Nobre, 20% de Manuel Alegre e 53% de Cavaco Silva, eleito chefe de Estado. "Francisco Lopes manterá no plano do secretariado do Comité Central a responsabilidade pelo trabalho do grupo parlamentar do PCP na Assembleia da República", lê-se ainda no comunicado.

Bruno Dias, licenciado em Ciências da Comunicação, de 43 anos e técnico da administração local, tinha vindo a ser eleito deputado há seis legislaturas seguidas por Setúbal, mas ficara agora de fora do parlamento ao estar no quarto posto da lista do distrito sadino.